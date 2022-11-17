الحزن يخيم على أسرة الطفلين «مروان وعلي» في الدقهلية: مرض غامض يبدأ بالتبول

استقبل أهالي مدينة منية النصر بالدقهلية العزاء في وفاة الطفل علي السيد علي، 5 سنوات، الذي توفى أمس بمرض غامض، ليلقى نفس مصير شقيقه «مروان» الذي رحل عن عالمنا بنفس المرض منذ أقل من 3 شهور، بعد محاولات الأطباء إنقاذ حياته، سواء في المنصورة أو القاهرة، وزاد تأثر أهل المدينة جراء إصابة الطفل الثالث «محمد،11 سنة» بنفس المرض.

وتوافد أهالي مدينة منية النصر على سرادق عزاء «الطفل علي السيد علي»، مقدمين العزاء لأسرته ودعوات لهم بالصبر، للمرة الثانية يتلقون العزاء في طفلة من أطفالهم الثلاثة.

الحزن في منية النصر

«كان نفسي أشوفهم رجالة وسند لي في الدنيا لكن المرض الغامض خطفهم مني» يتحدث والد الطفل السيد علي 39 سنة فرد أمن بمستشفى حكومي بالدقهلية، في حديثه لـ«الوطن»، بتأثر شديد علي فراق ثاني أبنائه خلال 3 شهور علاوة على أن ابنه الأكبر محمد معرض للوفاة في أي وقت بنفس المرض.

أمنية الأب أن يشخص الأطباء مرض ابنه الثالث

«كلي أمل أن يكشف لي الأطباء عن نوعية المرض الذي أصاب أبنائي الثلاثة»، هكذا يتحدث السيد عن أمله قائلًا: «إن الأطباء أخذوا عينات من ابنه محمد لتحليلها في ألمانيا وننتظر أن تأتي النتائج لتكشف عن المرض الذي أصاب أبنائه بأعراض متشابهة، ولم يؤكد الأطباء على مدار أكثر من 60 شهور سبب ذلك المرض المفاجئ».

وأضاف أن أهالي منية النصر كلهم قلوبهم معي، وللمرة الثانية خلال 3 شهور يأتون لي لتقديم العزاء، والجميع متفاعل معي ونفسهم يقدموا لي أي شيء لكن الأطباء عجزوا حتى الآن عن تحديد هذا المرض الذي يبدأ بالتبول اللاإرادي وينتهي بالوفاة.

تحاليل طبية كثيرة للطفلين مروان ومحمد

يحمل «السيد»، معه عشرات من التحاليل والأوراق الطبية التي جمعها خلال رحلة البحث عن المرض الذي أصاب أطفاله وجميعها لا يشخص المرض، حتى قررت طبيبة معالجة إرسال عينات إلى ألمانيا لتحليلها وفي انتظار وصول نتائج الطفل محمد الأخ الأكبر بعد وفاة علي الطفل الأصغر ومروان الأوسط.