مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 12 ألف مريض أورام منذ بدء كورونا

أكد الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات بجامعة المنوفية، بأنه منذ بداية الأزمة في شهر مارس الماضي، وحتى الآن، التزمت المستشفيات بمواصلة تقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الأولوية كانت لمرضى الأورام.

وقال "قورة"، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تقديم الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى خاصة وأنهم الأكثر عرضة للمضاعفات في ظل إنتشار هذا الوباء، مضيفا بأن كل هذا الجهد المبذول يتم بالرغم من تشغيل المستشفيات الجامعية على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

من جانبه أشار الدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بأن حجم الترددات على قسم علاج الأورام والطب النووي، لم تختلف عن سابقتها قبل الأزمة، فخلال الثلاثة أشهر الماضية استقبلت العيادات الخارجية بقسم علاج الأورام، 12217 مريضا منهم 1843 مريضا جديدا، وتم حجز 4234 مريضا بالقسم الداخلي، و16 مريضا بالعناية المتوسطة .

كما أوضح "الصاوي"، أن الخدمات العلاجية التى يقدمها القسم لم تتوقف لحظة واحدة فقد تردد 202 مريضا على خدمات الأشعة العلاجية بإجمال 1390 جلسة، كما تم عمل 5072 جلسة بجهاز اللينير، وتم إجراء 593 فحص مسح ذرى، وعمل 3344 جلسة علاج كيماوي، وفيما يخص وحدة التغذية العلاجية فقد تم تركيب الجرعات الدوائية اللازمة لعدد 614 حالة.