مأساة أسرة في حادث تسرب غاز بالطالبية.. وفاة طفلين وإصابة شقيقهما والأم

كشف مصدر أمني، أن حادث تسرب غاز من ماسورة بأحد عقارات منطقة الطالبية، أسفر عن وفاة طفلين وإصابة والدتهما وشقيقهما، وتم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفاة شقيقين في حادث تسرب الغاز

وقال «المصدر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطفلين تبلغ أعمارهما 4 و15 سنة، كما أسفر الحادث عن تلفيات في طوابق العقار الكائن في منطقة داير الناحية بحي العمرانية، إذ شهد العقار سقوط السلم بأكمله و2 حائط، بالإضافة إلى تلفيات بالعقار المجاور الذي سقط منه 6 حوائط.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، عقب تلقي إخطار من غرفة عمليات النجدة، وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف للسيطرة على الحادث.

ونعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، المتوفين إثر حادث تسرب غاز من ماسورة بعقار في أحد شوارع حي العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

المحافظ يكلف «التضامن» بدعم المتضررين من الحادث

وكلف المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة والإعانات الفورية لأسر المتوفين والمصابين والوقوف بجانبهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

كما كلف حي العمرانية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بمعاينة العقارات المجاورة للعقار المتأثر بالحادث؛ للتأكد من سلامتها الإنشائية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.