في ذكرى ميلاده.. أسباب تجميد مشروع مسلسل أحمد زكي

محاولات عدّة، من جهات إنتاجية مختلفة، لتحويل السيرة الذاتية للفنان أحمد زكي، التي تحل ذكرى ميلاده اليوم الجمعة، إلى عملٍ فني، حتى تحمس محمد رمضان، لتجسيد قصة الفنان الراحل في مسلسل تليفزيوني، من تأليف الكاتب بشير الديك.

فكرة تحويل السيرة الذاتية لـ أحمد زكي، أثارت جدلًا كبيراً بين زملائه بالوسط الفني، وكذلك مُحبيه، فضلًا عن أسرته، التي اتخذت موقفًا تجاه هذا العمل.

ورغم بداية بشير الديك، في العمل على المشروع، إلا أنه توقف فجأة، وأعلن عن عدم استمراره في هذا المسلسل، رغم سنوات الصداقة التي جمعته بالفنان أحمد زكي.

أسرة أحمد زكي.. كلمة السر وراء توقف المسلسل

وقال بشير الديك، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مشروع مسلسل أحمد زكي، لا يزال متوقفًا حتى الآن، رغم الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى منه بشكلٍ كامل، موضحًا أنّ الأسرة أبدت رفضها لخروج هذا العمل للنور لأسبابٍ خاصة بها، مؤكدًا: «في حال التصالح والتراضي، سوف أستأنف العمل فورًا».

تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل أحمد زكي

وكان من المُقرر أنّ تبدأ أحداث المسلسل، من لحظة تواجد أحمد زكي داخل المستشفى في أيامه الأخيرة، ويروي لابنه «هيثم» محطات رحلته الفنية والنجاحات التي حققها، بداية من النشأة في الشرقية وحتى النجومية والجوائز التي حصل عليها، إذ إنّ «الأحداث تُعرض على طريقة الفلاش باك ولكن بشكلٍ متسلسل».