في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. محطات مهمة غيرت حياة النمر الأسمر

تحل اليوم ذكري ميلاد أحمد زكي، وهو واحد من أهم وأبرز نجوم السينما والذي توفى بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، بعدما أثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال الفنية المختلفة، وحصد لقب «النمر الاسود».

ونستعرض خلال السطور التاليه أبرز المحطات في حياة النجم الراحل:

نشأة أحمد زكي

ولد النمر الأسمر أحمد زكي في 18 نوفمبر 1946 بمدينة الزقازيق، وكان هو الابن الوحيد لوالديه حيث توفى والده وهو مازال صغير، ثم تزوجت أمه بعد وفاته، ليتولى رعايته جده، وأثناء دراسته في المدرسة شجعه مدير المدرسة على الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، تم ترشيحه لدور في مسرحية «هالوا شلبي»، ليكون أول دور بطولة مُطلقة له أمام سعاد حسني من خلال فيلم شفيقة ومتولي عام 1978.

مرض أحمد زكي

وأصيب أحمد زكي بسرطان الرئة والذي ظل صارع معه بقوة حتى توفى في 27 مارس 2005، قبل الانتهاء من تصوير فيلم حليم الّذي كان آخر أفلامه، ليتم عرضه بعد عام من وفاته عام 2006.

الجوائز والتكريمات

حصل الفنان الراحل أحمد زكي علي العديد من الجوائز حيث حصل علي جائزة عن فيلم «امرأة واحدة لا تكفي» من مهرجان الإسكندرية عام 1989، وحصل على جائزة أخرى عن فيلم «كابوريا» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1990، وحصل على جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دوره أخرى عن فيلم «طائر على الطريق»، كما حصل من جمعية الفيلم على جائزة عن فيلم «عيون لا تنام».