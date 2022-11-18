«العميد».. محمية طبيعية على الساحل الشمالي تضم حيوانات مهددة بالانقراض

تعد محمية العميد الطبيعية واحدة من 3 محميات في محافظة مطروح، وتقع في نطاق مركز ومدينة الحمام على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، على بعد 83 كم من الإسكندرية وتضم كثبانًا رملية ومستنقعات ومسطحات مائية ونباتات نادرة، وحيوانات مهددة بالإنقراض، ورواسب خلجانية وبعض التكوينات الطباشيرية، ومسطحات ملحية وأراضي ضحلة، وجرى الإعلان عنها في عام 1986 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671، وتبلغ مساحتها 700 كم.

وتتميز محمية العميد الطبيعية موجود تنوع في الغطاء النباتي بها من نباتات رعوية ونباتات طبية، بالإضافة إلى نباتات أخرى مثل أشجار من التين والزيتون، ما يكسبها طبيعة خاصه طبقا لمكونات هذه المنطقة، الأمر الذي أكده لـ«الوطن» محمد عيسى رئيس المحميات الطبيعية لمنطقة غرب الدلتا.

حيوانات نادرة في محمية العميد

أما عن الحيوانات النادرة، فيوجد في محميه العميد حسب «عيسوي» الثعالب الصحراوية والأرانب البرية فضلاً عن الغزال وبعض أنواع الزواحف والحشرات والقواقع، ويتم تجميع السلاحف الصحراوية بها للحفاظ عليها من الانقراض.

طائر الحباري

ويوجد في المحمية العديد من الطيور النادرة الجارحة المهددة بالانقراض، وشهدت المحمية في شهر يونيو الماضي إطلاق أعداد كبيرة من الطيور النادرة منها 2000 من طائر الحبارى الأفريقي، بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وأحمد البواردي وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ علي الحبارى بدولة الإمارات، وبالتعاون مع وزاره البيئة والمحميات في دوله الإمارات الشقيقة والتي تهتم بهذه الأنواع المهددة بالانقراض وذلك للعمل على الحفاظ على هذا النوع من الطيور من خلال توفير البيئة المناسبة للحياة في محمية العميد وإعادة توطينه وزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة عبر التكاثر خاصة وأنه كان يستوطن على مر السنوات الماضية في الصحراء الغربية وهو الموطن الأصلي له بأفريقيا مع رصده من خلال وحدات متخصصة عبر الأجهزة الحديثة، ومتابعته.