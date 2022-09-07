سانت كاترين.. محمية طبيعية بطيور وحيوانات نادرة على 5 آلاف متر

تضم محافظة جنوب سيناء، 5 محميات طبيعية تمثل ثلث مساحة المحافظة، المُقدّرة بـ20 ألف كيلو متر مربع، بما تحويه من تنوع بيولوجي نادر، كما توجد سدود لحجز مياه الأمطار والسيول بمحمية سانت كاترين، فضلا عن 3 قمم جبلية، وهي «كاترين، موسى، والمناجاة».

محمية سانت كاترين

الدكتور وليد حسن، مدير محميات جنوب سيناء، قال في تصريح خاص، إنّ مدينة سانت كاترين محمية طبيعة بالكامل، تمتد على مساحة 5000 كيلو متر مربع، وتمتد لتصل إلى وادي اسلا وعريق بطور سيناء، وتصل حدود المحمية إلى شرم الشيخ ودهب وطور سيناء.

وتتميز المحمية بتنوع كبير بيئتها لعدة أسباب، أولها اتساع المساحة، كما تنتشر بها كل أنواع الحياة البرية، خاصة في الوديان التي تمتد لمئات الكيلو مترات، ويوجد في محمية سانت كاترين الحيوانات البرية والطيور والنباتات والأعشاب الطبيعية.

نباتات طبيعية نادرة

الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، قال لـ«الوطن»، إنّ الحياة البرية في المحمية متنوعة ومتميزة، فتجدها مكانا جيدا لنمو النباتات الطبيعية النادرة، وازدهار الحياة البرية من الحيوانات والطيور.

وأضاف أنّ أبرز النباتات الطبية والعطرية الموجودة في المحمية، هي «روز ماري، زعتر، حبق، زنجبيل أخضر، شيح، وبعثيران».

أما عن الحيوانات البرية الموجودة في المحمية، فهي: «الضباع، الوعل النوبي، الأرانب البرية، الذئاب، القنفذ العربي، الفأر الشوكي، الضب، والجربوع».

طيور محمية سانت كاترين

وأشهر الطيور بمحمية سانت كاترين، هي: «النسر، الصقر، العقاب، العصفور، والبومة»، وطيور أخرى مختلفة، مشيرا إلى أنّه جار تنظيم دوريات في كل قطاعات المحمية لتفقد حالة التنوع البيولوجي والتأمين والسيطرة علي جميع مناطق المحمية.

حراس البيئة

يعمل مجموعة من أهل مدينة سانت كاترين، في مجال حراسة الطبيعة في المحمية، لمنع الصيد والتعدي على الحيوانات البرية والطيور، موضحا أنّه جار عقد اجتماعات معهم دورية لإحكام الرقابة والسيطرة على مناطق المحمية.