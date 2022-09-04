أبرز المعالم السياحية في محمية رأس محمد بجنوب سيناء.. كنوز طبيعية نادرة

تتمتع جمهورية مصر العربية بالعديد من الأماكن السياحية المهمة، وينجذب السياح إلى مصر باعتبارها تمتلك عددًا من المناظر الطبيعية الخلابة، ومن أبرز تلك الأماكن محافظة جنوب سيناء، التي تمتلك 5 محميات طبيعية تمثل ثلث مساحتها، وهي المنطقة الوحيدة في العالم التي تملك هذا الكم من المحميات.

وتعد محمية رأس محمد، واحدة من المحميات الخمس التي تتمتع بها جنوب سيناء، وتبلغ مساحتها 480 كيلو متر مربع أي تعادل أكثر من نصف مساحة دولة البحرين، وهي تابعة لمدينة شرم الشيخ، وتستقبل سنويًا نحو مليوني سائح من مختلف الجنسيات، وسميت بهذا الاسم لأنها تقع على رأس مثلث خليجي السويس والعقبة.

أشجار المانجروف

الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تكوين المحميات يرجع إلى العصور القديمة التي كانت تشتهر بحدوث زلازل وبراكين، وجنوب سيناء بصفة عامة تعرضت إلى عملية انكسار في الصفائح التكتونية تسببت في وجود الجبال الشاهقة، وخليج العقبة العميق، كما تعرضت إلى بعض الالتواءات تسببت في تكوين الشواطئ الرملية.

وأضاف أن شجر المانجروف هو أشهر ما يميز محمية رأس محمد، لأنها تتواجد في مناطق معينة في العالم، وطول شجرة المانجروف يبلغ 250 مترًا، وتكونت عبر ملايين السنين بسبب الزلازل.

أشجار المانجروف تتميز بقدرتها على امتصاص الملح، ويظهر الملح على أوراقها الخضراء، ويمكن رؤيته وتحسسه من خلال ملامسة الأوراق، وقال «سالم» إن هذا النبات ينمو في أربع مناطق في العالم فقط، مما يؤكد أنه فريدًا من نوعه وهو يزين المحمية.

شق الزلزال والبحيرة المسحورة

كما أكد مدير المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، أن المحمية تتميز بوجود شق عميق في الأرض تكون بسبب الزلازل قديمًا ويطلق عليه شق الزلزال، ويعيش فيه كائنات بحرية نادرة منها الجمبري الأعمى وبعض الأسماك الملونة.

أما البحيرة المسحورة عبارة عن بحيرة متدرجة الألوان، وتقع في قلب محمية رأس محمد، ويُطلق عليها البعض «بحيرة التمني» وتصلح للسباحة للسياح.

مناظر طبيعية في محمية رأس محمد

１- الأسماك الملونة التي تداعب السياح والزوار.

２- الحيوانات البرية مثل الوعل الجبلي، الثعالب، الطيور وغيرها.

３- الشعاب المرجانية والكنوز البحرية النادرة التي تحيط بالمحمية.

４- كائنات بحرية نادرة منتشرة على السواحل مثل السلاحف، السرطان.

５- بوابة المحمية التي صممها مهندس مصري وتعد علامة مميزة للمحمية.

６- حفريات تتراوح أعمارها بين 75 ألف سنة و20 مليون سنة.