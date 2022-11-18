أول حديقة تعمل بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد.. تتضمن مجسما ضخما لخريطة مصر

شهدت محافظة الوادي الجديد، وبالتحديد في مدينة الخارجة إنشاء أول حديقة في مصر تعمل بالطاقة الشمسية وهي حديقة 30 يونيو، والتي تعد أسرع إنجاز حكومي نفذته المحافظة فى وقت قياسي.

خريطة مصر داخل الحديقة

وقال عيد مسلم، مدير حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الحديقة بها عدد من الخدمات الترفيهية داخلها مراكب صغيرة لتبدأ الرحلة داخل خريطة مصر من النيل العظيم مرورًا بالبحر المتوسط والأحمر، وذلك وفق مجسم خريطة جمهورية مصر العربية، مع وجود مضمار للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى أماكن انتظار خاصة بالسيارات، مع وجود مسطح أخضر و«كافيهات»، وملعب خماسي وملعب كرة طائرة ملحق بها بعض رياضات ألعاب الماء للأطفال.

ركن خاص للخيمة البدوية

وأوضح، مدير الحديقة، أنها تشمل ركنًا خاصًا لـ«الخيمة البدوية» التي أنشأت على مساحة 2000 متر مربع، لتكون متنفسًا للمواطنين بالمحافظة، ولتعريف زائري حديقة 30 يونيو بأهميتها الثقافية والتاريخية، مع وضع برنامج للرحلات تتضمن أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، وعرض أفلام توعوية وتثقيفية على شاشة العرض بالحديقة لزيادة الوعي بالسلوكيات والآداب العامة والتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين.