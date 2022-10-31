دعم وزارة التموين.. استمرار صرف زيادة البطاقات حتى 30 يونيو 2023

تبدأ منافذ البقالين، غدا الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، صرف دعم وزارة التموين للشهر الثالث على التوالي، والذي أقرّته الحكومة في شهر سبتمبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والبالغ عددهم 10.5 مليون أسرة بناء على الحصر الحكومي لهم من بين 8 ملايين و100 ألف أسرة من أصحاب بطاقات التموين.

دعم وزارة التموين.. من 100 إلى 300 جنيه

وتبلغ قيمة دعم وزارة التموين من 100 إلى 300 جنيه طبقًا لعدد الأسر المدرجين على البطاقة التموينية، إذ تحصل البطاقة المدرج عليها أسرة واحد على 100 جنيه شهريا، أما البطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة تحصل على 200 جنيه، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر على 300 جنيه شهريًا، وذلك حتى 30 يونيه من عام 2023 المقبل، إذ بدأت الحكومة في صرف قيمة الدعم بداية من شهر سبتمبر 2022.

الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي

ووفقًا للحصر الذي أجرته الحكومة، فإن الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي في صورة سلع تموينية، كل أسرة تتقاضى راتبًا شهريًا يقل عن 2700 جنيه، وكل أسرة تتقاضى معاشًا شهريًا أقل من 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.

وأقرّ مجلس الوزراء المصري زيادة مدة صرف الدعم الاستثنائي 4 أشهر إضافية، لينتهي في يونيه 2023 بدلًا من فبراير 2023، إذ يتمّ صرف الدعم في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديًا، إذ توفر وزارة التموين في منافذها كافة، السلع لصرفها للأسر المستحقة بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة وفقًا لعدد الأسر المدرجة عليها.