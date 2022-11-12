البيت الأبيض: بايدن سيبحث قضية كوريا الشمالية مع نظيره الصيني

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن سيثير قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الصيني شي جين بينج عندما يلتقيان في بالي يوم الاثنين على هامش قمة مجموعة العشرين.

سوليفان: بايدن سيبلغ شي أنَّه إذا استمرت كوريا الشمالية في مسارها الحالي

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريحات على متن طائرة الرئاسة أثناء توجه بايدن إلى كمبوديا، إنَّ بايدن سيبلغ شي أنَّه إذا استمرت كوريا الشمالية في مسارها الحالي، فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة، ومن المقرر أن يلتقي بايدن بزعيمي كوريا الجنوبية واليابان أثناء وجوده في كمبوديا.

وقال سوليفان: «إن بايدن سيناقش معهما تعزيز التعاون الأمني في ضوء التهديد الكوري الشمالي، ويأمل أن تؤدي أول محادثات مباشرة مع شي إلى عقد المزيد من مثل هذه الاجتماعات، والمزيد من التواصل بين الحكومتين».