أستاذ في الاقتصاد: الدولة اعتمدت استراتيجيات جديدة لزيادة الموارد المتاحة

قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الدولة لديها مجموعة من التحديات، وبدأت في الاعتماد على استراتيجيات حصر الموارد المتاحة لزيادة القيمة المضافة وتحسينها، ووضع مستهدفات لتحقيقها في 2030 أو 2050، وهذا ما يجب اتباعه مستقبلا.

الأزمة الأوكرانية أثرت على العالم

وأضاف «الكيلاني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن الأزمة الأوكرانية كانت صاخبة للغاية بالنسبة لاقتصادات العالم واستطاعت التأثير على المخصصات المالية في كل دول العالم.

وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري كان في 2018 5.6% بينما توقع صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل النمو حينها إلى 5.2%، والأزمة الأوكرانية داهمتنا في الربع الأخير من 2019 فسجل معدل البطالة 7.5% بينما كان يسجل 13.9% في 2013 ومعدل النمو لم يصل حتى إلى 4%.

وأوضح أن الحكومة كان لديها برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وعملت على التنافسية وتحقيق مرونة في الاقتصاد، ونرى في الاقتصاد المصري مستحدثات في التنمية الاقتصادية كمشروعات مثل طاقة الرياح والاستزراع السمكي والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة والمشروعات التكنولوجية التي يتحول نحوها العالم كله، ونحتاج للتحول بشكل أسرع وأدق للتحول الكامل رقميا.

ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مهم للغاية، نظرا لأنه سلط الضوء على العديد من المخرجات والتوصيات لحل المشكلات الموجودة.

زيادة القيمة المضافة في الصناعة لـ 65%

وتابع: «حينما ننظر إلى الصناعة، فإننا نحتاج لخلق قيمة مضافة في الصناعة من 35% إلى 65%، والتوسع بشكل كبير للغاية في إشراك القطاع الخاص وهذا ما جرى مؤخرا».