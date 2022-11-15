أستاذة الاقتصاد وفاء علي: «حياة كريمة» أعادت التوازن وأصبحت حديث العالم

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن مصر تحدت نفسها وقدمت نموذجها المتكامل البيئي والتنموي والإنساني لإعادة التوازن في الحياة والمجتمع والذي كان حديث العالم من خلال مبادرة «حياة كريمة».

أضافت أن هناك عدالة في الحياة مثل العدالة المناخية، حيث أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل نموذج أمثل لكيفية استخدام الدولة المصرية لمواردها الطبيعية والبشرية في خدمة الإنسان وأيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توطين الصناعات المحلية من خلال مشروعات حياة كريمة

وأضافت «علي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أننا نعمل على تجربة تعني التعمير الذي يساوي التمصير، بهدف تقديم أفضل الآليات للمواطن المصري، لافتة إلى أننا قدمنا نموذج أمثل في توطين الصناعات المحلية من خلال مشروعات حياة كريمة، لتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وتابعت، أن «حياة كريمة» شملت كل أنواع ومناحي الحياة، ويمثل مشروع القرن لخدمة ملايين المواطنين المصريين وانتقالهم من مكان لآخر وتحسين رفاهية حياتهم، مضيفة أن ذلك المشروع الضخم الأمثل على الإطلاق بشهادة الأمم المتحدة، وبالتالي بدأنا نوجه المشروع لخدمة أهالينا وأشقائنا في القارة الإفريقية.

مصر جزء أصيل من إفريقيا

وأشارت أستاذة الاقتصاد والطاقة، إلى أن مصر جزء أصيل من إفريقيا ولا يمكن الابتعاد عنها، وتعتبر كل إفريقي هو مواطن مصري 100%، ذاكرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث بصوت إفريقيا وعن أمنها في المحافل الدولية كافة.