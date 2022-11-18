خبير في التسويق: استضافة مصر لقمة المناخ يؤكد قدرتها على تنظيم أي حدث عالمي

قال خبير التسويق الدكتور كريم رأفت، إن نجاح مصر في تنظيم قمة المناخ cop27، يعكس رسالة للعالم بأن مصر قادرة على استضافة أهم الأحداث العالمية والإقليمية، خصوصا مع وجود الخبرات المؤهلة لمثل هذه الأحداث التي تضم وفودا من كافة دول العالم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أهمية مؤتمر المناخ تعود إلى الحاجة القصوى لجميع الدول لمناقشة أثر الاحتباس الحراري، وآثاره على الأمن الغذائي العالمي وما يعانيه من أزمات اقتصادية بالإضافة إلى ما يسببه هطول الأمطار الغزيرة أو الجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

مصر دولة لها تأثير عالمي

وأوضح كريم رأفت، أن حضور رؤساء دول ومنظمات ومؤسسات عالمية للقمة، أكد أن مصر دولة لها تأثير عالمي، منوها بأن الحشود المختلفة التي حضرت القمة ستعطي بالتأكيد رسائل ايجابية خصوصا من ناحية تدفق الأموال لاستثمارها في كافة الانشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها على هامش القمة بين وزارة الصناعة المصرية والشركات العالمية ستفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخارجية وهو ما يعود بالتالي على مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات التصدير إلى الخارج.

شرم الشيخ منارة عالمية لاستقبال كافة الأحداث العالمية

وشدد «رأفت»، على ضرورة العمل من الآن على جعل مدينة السلام شرم الشيخ، منارة عالمية لاستقبال كافة الأحداث العالمية المختلفة خصوصا بعد النجاح الكبير الذي شهد به العالم للمدينة من ناحية التنظيم والتنسيق فضلا عن الجو المعتدل الذي يؤهلها لاستقبال أية فعاليات متنوعة.

ونوه بأن قمة المناخ خلال انعقادها سترفع بلا شك معدلات السياحة خصوصا وأن المدينة يتعاقب عليها خلال فترة انعقاد القمة وفود من نحو 200 دولة عربية وأجنبية، وهو ما سيسهم في عمل انتعاشة للمدينة بشكل لافت.

فريق تسويق على أعلى مستوى في تنظيم مثل هذه الفعاليات

وأكد خبير التسويق أن التنظيم الذي شهد له كافة الحضور ونقلته وسائل الإعلام المختلفة، يؤكد أن هناك فريق تسويق على أعلى مستوى من المهارة والخبر في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وهو ما يشير إلى أن مصر زاخرة بالعديد من المهارات المتنوعة التي تنتظر الفرصة لتضع لمساتها على أي حدث أو فعالية، منوها بأن ذلك يعد أكبر دعاية وتسويق مجاني للسياحة المصرية.