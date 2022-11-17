بعد نجاح تنظيم قمة المناخ.. من قادة العالم لمصر: شكرا

جاء تنظيم مصر مؤتمر المناخ «COP27» فى شرم الشيخ ليكرس ويراكم النجاح الكبير الذى قطعته القاهرة فى التعامل مع تنظيم الفعاليات الدولية الكبيرة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضية محورية مثل التغيرات المناخية، وهذا ما أكده عدد من قادة العالم الذين شكروا الرئيس عبدالفتاح السيسى على حسن ونجاح التنظيم وكرم الاستضافة خلال أيام المؤتمر الذى شهد مشاركة دولية متميزة. إشادات كبيرة كشفت بما لا يدع مجالاً للشك أن القاهرة استعدت لهذا الحدث الدولى الكبير على أفضل ما يكون، لمَ لا ومصر فى هذا الحدث لم تعبر عن نفسها فقط، بل عبرت عن قارة بأكملها هى أفريقيا وتحدثت عن همومها أمام العالم بشأن تداعيات وأضرار التغيرات المناخية، كما أن مصر كانت محملة بتحدٍّ آخر وهو أن يرى العالم حجم ما وصلت إليه الجمهورية الجديدة من قدرات رغم الصعوبات التى واجهتها وتواجهها، لكنها تتجاوز العقبة تلو الأخرى مؤكدة مدى صلابة وإرادة المصريين.

ما جاء على لسان قادة ومسئولى الدول بشأن نجاح مصر فى تنظيم المؤتمر هو رسالة فخر لكل مصرى ومصرية وليس هم فقط بل لكل عربى وأفريقى ولكل مواطنى الدول النامية الذين يعانون آثار التغيرات المناخية التى تتسبب فيها الدول الكبرى الغنية بصفة رئيسية.

تمنى التوفيق لمصر

سعدت بالمشاركة فى قمة المناخ فى شرم الشيخ.. أتمنى لمصر الشقيقة التوفيق فى قيادة العمل الجماعى الدولى فى مواجهة التغير المناخى الذى غدا تحدياً يستشعر خطره الجميع.. الإمارات ماضية فى تنفيذ مبادرات نوعية فى الطاقة النظيفة ونتطلع لاستضافة قادة العالم فى (COP28) فى العام المقبل.. كما نؤيد دعوة الرئيس المصرى، عبدالفتاح السيسى، إلى العمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار فى العالم.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - رئيس الإمارات

«السيسى» جمّعنا

شكراً للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على أنه تمكن من أن يجمعنا معاً فى هذه اللحظة المحورية.. أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشرى، والأمن الاقتصادى، والأمن البيئى، والأمن القومى وحياة الكوكب ذاتها اليوم.. نقدم دعماً بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى فى مصر ودعم تحول مصر إلى الطاقة الخضراء مقدماً من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا.

جو بايدن - الرئيس الأمريكى

مرحلة مصيرية

إننا فى مرحلة مصيرية بسبب تغير المناخ، وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدنا آثاراً مأساوية له فى أوروبا وباكستان.. كلنا مدعوون لاتخاذ جهود وخطوات بشكل أسرع لحماية كوكبنا، اقتصادنا منهك بسبب جائحة كوفيد - 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، لكننا نعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول 2030.

جورجيا ميلونى - رئيسة وزراء إيطاليا

هدف القمة

هدف قمة المناخ الأول هو الوصول إلى اتفاق بشأن برنامج عمل قوى ومتين حول خفض الانبعاثات.. بحلول عام 2025، سوف تزيد ألمانيا من تمويل المناخ ليصل إلى 6.5 مليار يورو سنوياً، وستعمل على دعم البلدان الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية التى أسهمت بشكل بسيط فى الانبعاثات ومن حقها أن تدعو إلى التضامن العالمى.

أولاف شولتس - المستشار الألمانى

تحدى القرن

نقدّر الجهود المصرية فى استضافة قمة المناخ.. ستشكل مستقبل كفاحنا ضد تغير المناخ.. أزمة المناخ تحدى القرن ومن واجبنا ترك بيئة نظيفة وخضراء للأجيال المقبلة، كما نؤكد أهمية نجاح الدورة 27 لمؤتمر المناخ.. الأحداث المناخية المتطرفة فى باكستان والقرن الأفريقى فى عام 2022 أظهرت عولمة تغير المناخ، وإذا ظللنا نغض الطرف عن ذلك، فإن الآثار المميتة ستكون إجرامية، سنسعى لحث العالم على الوفاء بالتزاماته بشأن تمويل المناخ وصندوق الخسائر والأضرار، إذ بدون دعم مالى ستظل البلدان النامية معرضة للتهديدات المتنوعة لتغير المناخ، ونحن نطالب بالعدالة المناخية.

محمد شهباز شريف - رئيس وزراء باكستان

مصر يحكمها قائد حكيم

مصر لديها قائد حكيم لديه خلفيات وخبرات كبيرة هو الرئيس عبدالفتاح السيسى. نشيد بالإنجازات التى تتحقق فى مصر، فهى تشهد تحسناً كبيراً فى جميع المجالات وتقدماً غير مسبوق خلال السنوات الماضية.. وقد جاءت قمة المناخ بشرم الشيخ لتعكس هذا التقدم الكبير الذى تعيشه مصر والذى نال إعجاب العالم كله.. كما نثمّن دعوة الرئيس السيسى لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

السفير جيفهن ميكتنكو - مستشار وزير الخارجية الأوكرانى

الطاقة لأوروبا

الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث عن مشاريع الطاقة لنقلها بكفاءة أكبر وتصديرها إلى السوق الأوروبية.. هناك بعض الكوارث التى تحدث بسبب التغيرات المناخية وتتطلب التعاون العاجل بين جميع الدول المعنية، داعياً إلى تعزيز علاقات التعاون للحد من التغيرات المناخية، خصوصاً فى فصول الصيف وأثناء حرائق الغابات.

كرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس الوزراء اليونانى

نجاح لافت

أشكر أخي رئيس مصر

نشيد بالنجاح اللافت لمصر فى تنظيم حدث عالمى ضخم بحجم قمة المناخ، ونؤكد حرص فرنسا على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها فى المنطقة، ونثمّن دورها فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية.. أولوياتنا مواجهة التغير المناخى، ولن نفرط فى تطلعاتنا لمواجهة التغير المناخى من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسى

أتوجه بالشكر والتقدير إلى أخى الرئيس عبدالفتاح السيسى والشقيقة مصر، حكومة وشعباً، على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم هذه القمة الدولية المهمة.. وتأتى اجتماعاتنا هنا نتيجة لثلاثين عاماًَ من التقدم فى مكافحة التغير المناخى، وبالرغم من الإجماع المتزايد على هذه الجهود والأهداف، إلا أن مخاطر التغير المناخى القاتلة ما زالت فى ازدياد مطرد، تدفع ثمنه جميع الدول، وخاصة الدول النامية.

الملك عبدالله الثانى

عاهل المملكة الأردنية

دعم الدول النامية

مؤتمر «COP27» يعد فرصة سانحة لتحديد الدول الأكثر احتياجاً إلى التمويل من أجل التكيف مع ظاهرة تغير المناخ.. أؤكد أهمية إعداد دراسة لمعرفة الدول الأكثر احتياجاً للتمويل لمواجهة التغيرات المناخية وطبيعة هذه الدول لمنحها هذا التمويل على سبيل القرض أو المنح والمبلغ اللازم من أجل التكيف مع هذه الظاهرة.

مارتن جريفيت - رئيس مكتب الأمم المتحدة

لتنسيق الشئون الإنسانية

سعيد بوجودى فى المؤتمر

إننى سعيد بوجودى هنا فى «COP27» حيث تجرى هنا نقاشات مهمة حول موضوعات عاجلة شديدة الخطورة تتعلق بالمناخ.. هنا من شرم الشيخ نقرر سوياً أن نحول النقاشات إلى أهداف متحققة والتحول إلى الطاقة النظيفة ولكن هذا يحتاج لتكلفة كبيرة، ولابد من التوسع فى الاستثمار فى هذا القطاع. إن كل الجهود ستبذل من أجل تنفيذ الوعود الخاصة بالتعامل مع تغيرات المناخ، ونحتاج فى هذا لدعم وتعاون المجتمع المدنى والحكومات أيضاً، الجميع لا بد أن يشارك فى تحقيق أهداف حماية الأرض والتحول نحو الطاقة النظيفة.

جون كيرى - المبعوث الأمريكى للمناخ

جهود مصر

نشيد بجهود مصر لاستضافة مؤتمر «COP27» فى شرم الشيخ، وبما توليه مصر من اهتمام للدفع بالتعاون الدولى فيما يتعلق بالشأن المناخى نحو التطلعات المنشودة.. نتمنى أن يحقق المؤتمر نتائج مثمرة ومخرجات بناءّة تعزز التعاون الدولى المشترك للمساهمة فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية بما يعزز النماء والازدهار العالمى.

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولى العهد البحرينى، رئيس مجلس الوزراء

علامة مهمة

مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «COP27» شكّل علامة مهمة فى مساعى مواجهة تحديات المناخ والحرص على خلق الاستجابات البيئية الفعالة تجاه ما يواجه كوكب الأرض من التغيرات المناخية وما ينتج عن ذلك من آثار أخرى على الاقتصاد والصحة.

عبداللطيف رشيد

رئيس العراق

روح القيادة المصرية

نشيد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته وشعبه وبروح القيادة والالتزام فى إنجاح أعمال مؤتمر المناخ «COP27» الذى ينعقد على أرض أفريقية.. نولى أهمية قصوى للتحديات فى مجال التغير المناخى، مضيفاً أننا نواجه تحديات كبيرة مرتبطة بتغير المناخ وهى تتفاقم بسبب انعدام الأمن الغذائى والاقتصادى والإنسانى والصحى، ونحن نريد الانتقال إلى تحول فى مجال الطاقة بطريقة عادلة.

الكولونيل عبدالله مايجا - رئيس وزراء مالى

فرصة لتحول تاريخى

نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. نحن ندعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف، فشرم الشيخ أصبحت مساراً لنا جميعاً، مؤتمر المناخ فرصة لإحداث تغير تاريخى، نحن نتكيف مع التغير المناخى، ونتحمل العديد من تبعاته، فى حين أن تدابير التكيف يجب أن تدعم من الدول المتقدمة.

ماكى سال

رئيس السنغال والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى

أفريقيا تحتاج للتكاتف

نجتمع اليوم فى قمة المناخ التى تقام على الأراضى الأفريقية، نجتمع فى ظل ما تعانيه القارة الأفريقية من أسوأ آثار تغير المناخ.. ولصالح قارتنا والعالم أجمع نحتاج إلى زيادة كبيرة فى الطموحات المتعلقة بالتكيف للحفاظ على مسار 1.5 درجة مئوية.. أفريقيا تحتاج إلى تعزيز الصمود والتصدى للخسائر والأضرار، كما اتفقنا عليه فى اتفاقية باريس.

سيريل رامافوزا - رئيس جنوب أفريقيا

نتطلع لمزيد من التمويل

مسئولية الأزمة

باسم حكومة وشعب بوروندى أشكر أخى الرئيس السيسى، وأحمد الله تعالى الذى جاء بنا بأمان وسلام هنا إلى شرم الشيخ، وأود أن أقول إن تمويل المساهمات المحددة لبوروندى غير كافية للطموحات المرجوة ونتطلع إلى تسريع العمل فى الفترة المقبلة لمواجهة التغيرات المناخية.

رئيس بوروندى - إيفاريست ندايشيميى

المسئولون عن الأزمة عليهم أن يمنحوا أولوية فى التمويل لمساعدة الضحايا، لأن تغير المناخ يدمر حياة الناس وسُبل كسب رزقهم وبلادنا تواجه مخاطر اقتصادية بسبب الاحترار العالمى وغازات الاحتباس الحرارى.. وقطاع الزراعة محور اقتصاد زيمبابوى ويتعرض لمخاطر جسيمة جرّاء أزمة تغير المناخ.

إمرسون منانجاجوا - رئيس زيمبابوى