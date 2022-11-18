الزمالك يهدد سامسون أكينيولا بمضاعفة الغرامة لتأخره في العودة

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تهديد إدارة النادي للبنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بغرامات مضاعفة في حالة وصوله من بلاده متأخرًا، في الساعات القليلة المقبلة.

وأكد المصدر، في تصريحات لموقع «الوطن سبورت»، أنّ اللاعب أبلغ الزمالك باعتذاره عن التأخر، أمس، مع وعد بتحديد موعد جديد، خلال 48 ساعة مقبلة، وهو ما قابله مسؤولو النادي بتحذيره بمضاعفة العقوبة المفروضة عليه في حالة استمرار التأخر في الحضور.

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