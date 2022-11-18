مدير «المتحف المصري» تستعرض خطة تطويره بمناسبة مرور 120 عاما على افتتاحه

قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن هناك تحالف أوروبي يضم مديرين 5 متاحف أوروبية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وأساتذة بالجامعات المصرية، لوضع خطة مستقبلية لتطوير صالات العرض داخل المتحف.

تفاصيل خطة تطوير المتحف المصري

وأضافت «عبدالرازق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن الخطة شملت كل جوانب استراتيجيات العرض المتحفي والمعارض الخارجية والمؤقتة، فضلا عن إعداد خطة رئيسية للاستفادة من إمكانات المتحف المصري مستقبلا.

وتابعت: تطوير العرض المتحفي بدأ بالفعل، وكل الزائرين يلاحظون هذا التطوير، الذي يشمل العرض داخل الفتارين، والحفاظ على الفتارين التاريخية وشخصية المتحف، فضلا عن تطوير الإضاءة وفق أحدث النظم العالمية داخل القاعات.

وأشارت إلى أن المتحف المصري يحتفل بمرور 120 عاما على افتتاحه، لذلك كان هناك تأكيد على استمرار فتح المتحف أمام الزائرين، والحرص على تطويره وفقا لأفضل أساليب العرض المتحفية بالعالم.

قناع مذهب وتابوت ملون بالمعرض المؤقت

وأفادت بأنه جرى تنظيم معرض مؤقت احتفالا بمرور 120 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، ويضم المعرض كنوز بدروم المتحف المصري والعديد من القطع الجميلة.

وأوضحت أنه من بين هذه القطع تابوت من الخشب يرجع للعصر المتأخر، وهو ملون ومرسوم عليه مناظر تمثل كتاب الموتى والتعاويذ الدينية في مصر القديمة، بجانب المومياء التي كانت بداخل هذا التابوت، ولها قناع مُذهب من الكارتوناج، إضافة إلى رأس ملكة من عصر الدولة الحديثة، والتي يرجح بأنها ترجع للملكة تي زوجة الملك أمنحتب الثالث.