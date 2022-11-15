مدير المتحف المصري: عرض قطع أثرية تعرض لأول مرة احتفالاً بذكري الافتتاح

يحتفل المتحف المصري في القاهرة، بذكري افتتاحه، اليوم، من خلال تنظيم عرض خاص للقطع الأثرية التي تعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وقالت صباح عبدالرازق مدير المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف يحتفل اليوم بذكرى افتتاحه رسمياً في 15 نوفمبر 1902، باعتبار ذلك اليوم هو يوم مولد المتحف المصري.

تابوت ومومياء من العصر اليوناني

وأضافت في تصريحات لـ «الوطن»، أن المتحف يعرض اليوم ولأول مرة قطع أثرية لم يتم عرضها من قبل ومن بينها تابوت ومومياء من العصر اليوناني والروماني، ورأس لملكة من عصر الدولة الحديثة، فضلا عن تنظيم جولات إرشادية بالمجان للسياح والزوار للتعرف على أهم القطع الأثرية داخل المتحف.

عرض فيلم وثائقي عن المتحف

وتابعت «عبدالرازق»، أن المتحف سيعرض فيلمًا وثائقيًا عن القطع الأثرية التي يضمها على شاشات عرض كما يتضمن الفيلم أعمال التطوير التي شهدها المتحف وأهم القطع التي تم عرضها، وأهم الزيارات التي استقبلها المتحف من رؤساء دول وشخصيات عالمية.