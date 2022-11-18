موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المحافظات

تفصلنا ساعات قليلة عن موعد صلاة الجمعة، اليوم، والتي يتساءل الكثير عن موعدها بشكل محدد؛ لأدائها في موعدها لاغتنام فضلها وثواب أدائها، فضلا عن سماع الخطبة، والتي جاء عنوانها: «دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية».

موعد صلاح الجمعة اليوم في المحافظات

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة تحديثاتها لـ موعد صلاة الجمعة على الموقع الإلكتروني الرسمي لها؛ لكي تكون مرجعا موثقا للمواطنين، ونشرت كل المواعيد في مختلف المحافظات على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 11:40صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11:34 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 11:33 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11:43 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11:40صباحا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 11:41 .

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 11:49 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:41 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 11:39 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 11:45 صباحا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:28 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 11:42 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11:33 صباحا

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11:38 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11:43صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:38 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:36 صباحا.