درجات الحرارة المتوقعة على مصر اليوم الجمعة 18-11-2022

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم الجمعة خلال ساعات الليل المتأخرة، وساعات الصباح الباكر، على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتروح بين 12-10 درجات، حيث يسود طقس مائل للبرودة، ويسود طقس معتدل على الوجـه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على محافظات جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد فى بيان إلى أن الرياح غربية ستكون مثيرة للرمال والأتربة، كما يسود طقس غائم جزئيًا على جميع المحافظات عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

ووفق للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة اليوم 18-11-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 24 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 27 - 21

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 25- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 27 - 15

- السلوم 26 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 23 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 26 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 23 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 26 - 20

- مرسى علم 24 - 21

- الفيوم 25 - 15

- بني سويف 25 - 14

- المنيا 28 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 25 - 15

- قنا 26 - 14

- الأقصر 26 - 16

- أسوان 27 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 23 - 21