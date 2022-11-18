أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة 18-11-2022

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق حالة من الاستقرار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها جريدة «الوطن» للمتابعين والقراء، نرصد أسعار الخضروات اليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة

وفي سوق الجملة بالعبور، جاءت أسعار الخضروات كالتالي:

البصل بين 3- 4.5 جنيه.

البطاطس بين 6-8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4- 5.5 جنيه.

الباذنجان الرومي بين4-5 جنيهات.

البامية تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الثوم تراوح بين 7 و11 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض تراوح بين 4- 5.5 جنيه.

الطماطم بين 3.5 -5 جنيهات.

الكوسة تراوح بين 4 -7 جنيهات.

الملوخية تراوح بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الحارالأخضر البلدي بين 4-5 جنيهات.

الفلفل الاحمر الحار بين 4-5 جنيهات.

الفاصوليا الكيلو بين 5-7 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة

الطماطم تراوح بين 8 و10 جنيهات.

بطاطس التحمير 10-12 جنيها للكيلو.

البصل الأحمر بـ6 جنيهات للكيلو.

البصل من النوع الأصفر بنحو 8 جنيهات.

الليمون البلدي 14 جنيها.

سعر الخيار 10 جنيهات.

باذنجان الرومي كبير بـ10 جنيهات.

سعر الجزر سجل 10 جنيهات.

الرومي الأخضر سجل 12 جنيهات.

الفلفل الألوان 28 جنيها.

بطاطس تراوح بين 6-7 جنيهات.

الكوسة جاء بـ11 جنيها.

الثوم الأبيض البلدي 20 جنيها.

الكرنب 8-10 جنيهات للحبة.