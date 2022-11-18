موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات.. «القاهرة 11:40 صباحا»

أعلنت الهيئة العامة للمساحة موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم 18 نوفمبر 2022، والتي تختلف من محافظة إلى أخرى، حيث تسبق محافظات الصعيد، وجه بحري بدقائق قليلة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات

وكشفت «المساحة» موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات على النحو التالي:

البحيرة 11:43 صباحا

دمياط 11:38

الدقهلية 11:40

القليوبية 11:40

الشرقية 11:39

الغربية 11:40

المنوفية 11:41

كفر الشيخ 11:41

مطروح 11:56

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والإسكندرية

القاهرة 11:40

الإسكندرية 11:46

كفر الشيخ 11:41

مطروح 11:56

موعد صلاة الجمعة اليوم في مصر

وفي محافظات القناة والبحر الأحمر جاء موعد صلاة الجمعة اليوم كالآتي:

الغردقة 11:30

السويس 11:35

بورسعيد 11:36

شرم الشيخ 11:28

الإسماعلية 11:36

موعد انتهاء صلاة الجمعة اليوم

فيما جاء موعد صلاة الجمعة في محافظات الوجه القبلي كالتالي:

أسيوط 11:42

أسوان 12:10

بني سويف 11:41

الفيوم 11:42

سوهاج 11:38

المنيا 11:45

الأقصر 11:35

قنا 11:34