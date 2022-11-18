وفاة ابنة شقيق عبدالحليم حافظ بعد صراع مع المرض

غيب الموت السيدة زينب الشناوي، ابنة شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، صباح اليوم الجمعة، بعد صراعٍ طويل مع المرض، ولم يُحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

وكتب محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «بقلوب مؤمنة تتقبل قضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله، أختي الكبيرة الحاجة زينب الشناوي، الصابرة على المرض والمؤدية لكل خدمات أسرتها الصغيرة والكبيرة، نحسبها من الشهداء، ولا نزكيها على الله.. البقاء لله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».