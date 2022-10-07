راغب علامة: عشقت عبد الحليم حافظ.. العظمة في فنه

قال الفنان راغب علامة، إن عظمة الفن تتجلى في الفنان عبد الحليم حافظ، لأنه كان يغني بإحساس عال وبصدق شديد، مشيرا إلى أن الفنان وديع الصافي والفنانة صباح نجحا في غناء لونين مختلفين تماما من الفن، حيث إنهما قاما بغناء الأغاني الجبلية اللبنانية والأغاني المصرية، وتحقيق تلك المعادلة الصعبة.

علامة: عبد الحليم حافظ لم يكن أقوى صوت

وأضاف «علامة»، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، وتقدمه الفنانة أنغام، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه كان عاشقا للفنان الكبير عبد الحليم حافظ، وكان دائما ما يقوم بالاستماع إليه يركز على أسلوبه في الغناء وصدقه فيما يقدمه، «الصدق اللي هو كان بيغني فيه محصلش، وأنا بروح بعيد واسمعه وأراقب عنيه وشفايفه، وكنت بشوف العظمة في فن هذا الرجل، ولم يكن أقوى صوت لكنه أحلى أحساس».

علامة: شاهدت عبد الحليم في لبنان أثناء تصوير فيلم أبي فوق الشجرة

واستطرد: «في مرة كان بيصور فيلم أبي فوق الشجرة جنب بيتنا وبيت صباح في لبنان، وكنت أنا والعيال قاعدين بنتفرج عليه وبعدين طردونا، وكنت بحبه».

وغنى علامة مع الفنانة أنغام، أغنية للفنان عبد الحليم حافظ، فقد قال: «من دواعي شرفي وسروري وحبي أني أغني مع الصوت اللي بموت فيه والست اللي بموت فيها»، وغنا سويا أغنية التوبة للفنان الراحل الكبير.

وتابع: «والدتي كانت حريصة على الاهتمام بكل التفاصيل، كانت ممكن ترضع واحد فينا وتنيم التاني والتالت بتهتم به في نفس الوقت، وكانت مدلعة بابا ومكنش بيعرف يعمل حاجة، ماكنش بيعرف يعمل حتى القهوة».