عمر كمال عن قدوته في الغناء: «بحب عبد الحليم حافظ وشايف إني هبقى زيه»

وجه الفنان عمر كمال رسالة لنفسه قبل الشهرة أثناء فترة عمله في البنزينة قائلًا: «اللي بيتعب بيلاقي والله العظيم» مضيفًا «الحمد لله أنا وصلت لسن يأس في مرحلة من المراحل لكن أملي في ربنا متقطعش الحمد لله». موضحا «من صغري بحب الفنان عبد الحليم حافظ وشايفه قدوتي وهبقى زيه».

وأوضح عمر كمال خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه مر بفترة يأس بعدما حصل على ورثه من أبيه وكان مبلغ 60 ألف جنيه، لافتًا إلى أن والدته نصحته بشراء شقق في المدن الجديدة وتأجيرها ليحصل على إيجارها مع راتبه الشهري كدخل ثابت له.

عمر كمال: «اتمسح بيا بلاط القاهرة.. وأمي كانت بتقولي أنت مش هتفلح»

وأشار عمر كمال إلى أنه رد على والدته بأنه ينوي عمل ألبوم آخر، حيث قدم ألبوم قبلها ولكنه فشل ودار على شركات الإنتاج لعمل دعاية لألبومه ولكن الشركات طلبت منه 2 مليون جنيه لعمل الدعاية، مضيفًأ: «نزلت الشغل واتمسح بيا بلاط القاهرة».

ولفت عمر كمال إلى أنه أقل إخواته إقامة مع والدته بسبب نزوله للشارع مبكرًا «نزلت الشارع اشتغل واتمرمط بعد ما أبويا ما مات»، مضيفًا «أمي كانت بتقولي أنت مش هتفلح ولا شكل ولا منظر ولا صوت».

وأكد عمر كمال أنه كان يذهب لزيارة قبر عبدالحليم حافظ في البساتين «أمي كانت بتقولي أنت مجنون روح زور أبوك أولى هو أنت زي القرع بتمد لبرة.. لكن أنا كنت بحبه وشايف إني هبقى فنان زيه».