نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة وفاة العندليب بسبب خطأ طبي: الأوردة انفجرت

تداول بعض رواد السوشيال ميديا، أنباء تفيد بوفاة عبد الحليم حافظ، نتيجة خطأ طبي خلال وجوده في لندن، وأنه لم يمت جراء مرض البلهارسيا الذي أصيب به منذ طفولته، حيث كان يجري العندليب الأسمر عملية دوالي القولون، ووقع وقتها خطأ طبيا تسبب في إحداث جرح أصاب الشرايين الدقيقة داخل المعدة.

البلهارسيا أثرت سلبا على حياته

وتواصلت «الوطن» مع محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، الذي أكد أن أساس مرض العندليب الأسمر هو إصابته في طفولته بـ البلهارسيا، وهي التي سببّت له تليفًا في الكبد، وتبعه دوالي مريء وانفجار الأوردة في المعدة والشرايين.

وأضاف أنه بعد ذلك استدعى الأمر تدخل الأطباء لحقن العندليب وإجراء عدة عمليات له، واستئصال الطحال والمرارة والضلوع ونص المعدة على مدار سنوات عمره.

واستكمل نجل شقيق عبد الحليم حافظ: «في النهاية عندما حرص الأطباء على أخذ عينة من الكبد، لم يجدوا شيئا لأن الكبد كله كان تليف، وبالتالي إصابته بالنزيف كانت أمرًا حتميًا، ولم يكن نتاج خطأ طبي كما يتردد لأن خلاص الكبد كان انتهى وكان المفروض يعمل زرع».

واختتم: «الأطباء قاموا بحقن العندليب الأسمر، وقالوا هنستنى نشوف إيه الأخبار، لكن الجسم لم يتحمل والأوردة انفجرت».

وفاة عبدالحليم حافظ

يذكر أن عبدالحليم حافظ توفي يوم 30 مارس عام 1977 خلال وجوده في لندن للعلاج، وعاد جثمانه إلى الوطن للصلاة عليه ودفنه في مقابر العائلة، وتسببت وفاته وقتها في صدمة لجميع عشاق الفن في مصر والعالم العربي.

ومنذ أيام احتفل عشاق العندليب الأسمر بعيد ميلاده الـ93، باعتباره من مواليد 21 يونيه عام 1929.