زعيم «عصابة الميكروباص»: كشفت سر «كرتونة الملايين» من تصرفات صاحبها (اعترافات)

شهدت القضية المعروفة إعلاميا بـ«كرتونة الميكروباص» تطورات مثيرة، ففي جلسة تحقيق جديدة استدعت النيابة العامة أمس زعيم العصابة وشرح كيف كشف عن سر تاجر الذهب وخطة تنفيذ الجريمة مع شركائه الأربعة، ليستولوا على 2 مليون و350 ألف جنيه كانت داخل الكرتونة، بعد أن أوقفوا الميكروباص القادم من المنيا وتمكنوا من سرقة الكرتونة المربوطة بالحبال على شبكة السيارة وفروا هاربين بعد أن هددوا السائق والركاب بالقتل.

انكشاف سر «كرتونة الميكروباص»

«شوفت الكرتونة وهي فاضية مع الحاج صالح جاري، وبعد ساعتين شوفتها تاني وهي مليانة، وكان ظاهر منها الجرايد، تأكدت أن فيها فلوس»، هكذا اعترف قائد العصابة بجريمته وكيف تتبع خط سير جاره تاجر الذهب الذي كان يرسل تلك النقود إلى شركائه في القاهرة، حتى وصل إلى موقف مصر في محافظة المنيا، وعندها حمل الكرتونة ووضعها فوق المكيروباص ووقف بجانب السائق حتى حزمها بالحبال.

زعيم العصابة راقب تاجر الذهب

«كنت واقف في مكان يبعد قرابة 50 متر عن الميكروباص، وصورت العربية والكرتونة بالتليفون وبعت الصور لأصحابي عشان يتحركوا وينتظروا الميكروباص في مدخل الواحات»، قالها زعيم العصابة اثناء استجوابه والذي أكد أنهم اختاروا مدخل الواحات لتنفيذ الجريمة، لأن هناك دوران تدخل من خلاله السيارات القادمة من على طريق أسيوط الغربي الصحراوي، وبالتالي فإن السيارة ستكون ظاهرة لشركائه في الجريمة.

زعيم العصابة أبلغ شركائه بتفاصيل خط سير الميكروباص

وأضاف زعيم عصابة كرتونة الميكروباص، أنه أبلغ شركاءه بخط سير السيارة الميكروباص التي كانت تحمل الكرتونة حتى تمكنوا من الاستيلاء عليها وقادوها إلى مشارف القاهرة، حيث نزل من السيارة قبل مسافة 2 كيلو متر من مكان الجريمة ليكون بعيدًا عن الشكوك.

وأيد باقي المتهمين رواية المتهم الرئيس خلال جلسة التحقيق، التي انتهت بإعادتهم إلى محبسهم تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات، بتجديد حبسهم 15 يومًا بتهمة السرقة بالإكراه.

عقوبة عصابة «كرتونة الميكروباص» تصل للسجن المؤبد

ويقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة المتهمين بسرقة كرتونة الميكروباص تصل إلى السجن المؤبد، لأن جريمة السرقة تمت بالاكراه واقترنت بجرائم أخرى مثل السطو المسلح وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية.