قصة سرقة «كرتونة» تاجر الذهب.. 2.3 مليون جنيه كانت فوق شبكة الميكروباص

قصاصات الجرائد والكتب الممزقة كانت توحي أن «الكرتونة» مملوءة بمتعلقات طالب جامعي أو معلم، حزم سائق هذه «الكرتونة» بحبل مصنوع من البلاستك ووضعها على شبكة الميكروباص في موقف المنيا، وبجانبه تاجر الذهب الذي يخفي على السائق ما يوجد داخلها، وقال له: «الكتب القديمة دي هيستلمها منك واحد صديقي في ميدان الرماية عشان هو من الدراويش بتوع القراءة والكلام ده»، فحرك السائق رقبته لأسفل مؤمنًا على حديث تاجر الذهب الذي وضع في يده أجرة «نفر» حتى يحافظ على الكرتونة لتصل لشريكه سالمة.

سائق الميكروباص وكرتونة تاجر الذهب

كان تاجر الذهب يخفي على السائق أن «الكرتونة» داخلها مبلغ ضخم 2 مليون و350 ألف جنيه، حتى مرت 5 ساعات منذ أن تحرك السائق بسيارته ووصل إلى مدخل الواحات قبل مشارف ميدان الرماية، ووقفت سيارة الميكروباص أمامه وداخلها عصابة مكونة من 5 أشخاص كانوا مدججين بالأسلحة ونجحوا في الاستيلاء على الكرتونة، فكانت علامات الضحك والسخرية تظهر على السائق وهو يحدث تاجر الذهب قائلًا: «يا حاج كرتونة الكتب اتسرقت»، ليحل الخبر كالصاعقة على الأخير معتقدًا أنها حيلة من السائق لسرقة المبلغ بعد اكتشاف ما بداخلها.

تحرك تاجر الذهب من المنيا حتى وصل إلى الجيزة وحرر محضرًا أمام أمن الجيزة بسرقة 2 مليون و350 ألف جنيه من أعلى سيارة ميكروباص وكان بصحبته سائق السيارة، وعدد من شهود العيان من الركاب الذين أكدوا صحة رواية السائق، وأن المتهمين استولوا على الكرتونة عنوة بعد تهديدهم بالقتل.

خطة تاجر الذهب

وكشفت أجهزة الأمن في الجيزة تفاصيل الجريمة، وألقت القبض على أفراد العصابة، وتبين أن أحدهم من محافظة المنيا وكان يعرف خط سير تاجر الذهب وما يوجد داخل الكرتونة، فاستعان بـ 4 من أصدقائه ونجحوا في تنفيذ الجريمة، وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفوا بتفاصيل الجريمة وأرشدوا عن مكان النقود المسروقة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين بتهمة السرقة بالإكراه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد اعترافهم بتفاصيل الجريمة والتخطيط لها منذ أن اكتشفوا ما يفعله تاجر الذهب، من إرسال النقود إلى شريكه في القاهرة في كرتونة، أو جوال مع سائق ميكروباص.

عقوبة السرقة بالإكراه تصل للسجن المؤبد

بقول المحامي سمير عبد العظيم لـ«الوطن»، أن عقوبة السرقة بالإكراه وفق القانون، هي: «يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية».