صاحب كرتونة الميكروباص المسروق منها 2 مليون جنيه: «مش بعرف أقرأ ولا أكتب»

تفاصيل مثيرة سرده تاجر الذهب، صاحب كرتونة الميكروباص المسروقة، وكان داخلها 2 مليون و350 ألف جنيه، أمام النيابة العامة، أمس الأول، وقت أن تسلم النقود عقب القبض على أفراد العصابة، بقوله: «يا باشا أن راجل بسيط مش بعرف أقرأ ولا أكتب، وكنت متفق مع شريكي على الخطة اللي ببعت له الفلوس بيها، وهي بحط الفلوس في كرتونة، والسواق يربطها على الشبكة، وشريكي يقابله في الرماية يستلمها».

تاجر الذهب يكشف سر كرتونة الميكروباص

وأضاف تاجر الذهب في حديثه أمام جهات التحقيق، أنه أخفى على السائق ما بداخل الكرتونة، حتى لا يعرف أحد السر الذي بينه وبين شريكه، وأنها الوسيلة الوحيدة التي كان يرسل بها الفلوس إلى شريكه، وهي آمنة جدًا، لأن النقود تكون أعلى شبكة السيارة ومربوطة جيدًا من السائق مع متعلقات الركاب، ويقوم هو بدفع أجرة «نفر» من المنيا إلى القاهرة «120» جنيه للسائق.

وتابع صاحب الكرتونة، أنه لم يشك لمرة واحدة في سرقة الكرتونة بتلك الطريقة، وهي هجوم 5 لصوص اعترضوا طريق الميكروباص، عند مدخل الواحات بالجيزة، واستولوا على الكرتونة عنوة، لكن سرعة التعامل الأمني المخضرم من قبل الشرطة نجح في كشف أفراد العصابة وضبطهم وبحوزتهم المبلغ المسروق.

تجديد حبس المتهمون بسرقة كرتونة الميكروباص

كانت النيابة العامة قررت تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة بالاكراه وحيازة أسلحة نارية وتبين أن أحد المتهمين تمكن من كشف سر تاجر الذهب بحكم الجيزة ونجح في رصد السيارة وإرسال بيناتها إلى باقي العصابة الذين نفذوا جريمة السرقة .

عقوبة عصابة سرقت كرتونة تاجر الذهب

ومن جانبه قال المحامي حازم محمد في حديثه لـ«الوطن»، إن جريمة سرقة كرتونة النقود بالاكراه من قبل أفراد العصابة الخمسة سينالون عقوبة قاسية تصل للسجن المؤبد وفق قانون العقوبات لأن ما اقترفه المتهمون عبارة عن سطو مسلح على ركاب السيارة وتروبعهم وتهديدهم بالقتل.