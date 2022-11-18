الحكومة تعلن عن مشروع لتغطية احتياجات السوق المحلية من بنج الأسنان

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا للدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية، فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء، وفقًا لتوجهات القيادة السياسية، وفي سبيل خفض الفاتورة الاستيرادية، وفتح آفاقٍ للتصدير.

توطين الصناعة الدوائية

وأكد رئيس الوزراء أن توطين الصناعة الدوائية، ذات الأهمية البالغة، يُعد أحد المستهدفات الاستراتيجية للدولة المصرية في سبيل دعم قطاع الصحة وتوفير الاحتياجات للمواطِن، وأيضًا في ظل التوجُّه الأوسع نحو خفض الاستيراد من المنتجات الأساسية، ولا سيّما مع العقبات المتتالية التي يشهدها العالم في سلاسل التوريد.

توافر مستحضرات بنج الأسنان المحلي

في هذا الصدد، أوضح الدكتور تامر عصام، من خلال التقرير، أن هيئة الدواء المصرية عملت على زيادة توافر مستحضرات بنج الأسنان المحلي، ورفع الطاقة الإنتاجية، وذلك في إطار سبُل الدعم التي قدمتها الهيئة لرفع القدرات الإنتاجية بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، من 1.5 إلى 3.5 مليون خرطوشة شهريًا، بزيادة تفوق 100% عن الطاقة الإنتاجية الحالية بالشركة.

استمرار العملية الإنتاجية بالشركة

وأشار عصام إلى أنه منذ بداية عام 2022، اتخذت هيئة الدواء المصرية عددًا من الإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية بالشركة، كان في طليعتها تقديم الدعم الفني والإجرائي لشركة الإسكندرية، من أجل توفير خط إنتاجي جديد لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للبنج، ما أسفر عن تعاقُد شركة الإسكندرية مع شركة بوش الألمانية لتوريد خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون خرطوشة شهريًا.

كما أكد رئيس هيئة الدواء، من خلال التقرير أيضًا، أنه في الربع الثالث من عام 2022، تم توريد الخط الجديد لميناء الإسكندرية، كما تم التواصُل من قِبل الهيئة مع الجهات المعنية لتيسير إجراءات الشحن والإفراج الخاصة بالماكينة الجديدة.

وأوضح عصام أن تلك الجهود أسفرت عن إتمام عملية الإفراج عن الماكينة من الميناء، وتوريدها إلى الشركة في 5 أكتوبر 2022، كما تم الانتهاء من إجراءات التركيب والتشغيل في منتصف نوفمبر الجاري.

بدء إنتاج الخط الجديد 2023

وألمح الدكتور تامر عصام، في تقريره، إلى أنه من المُخطط البدء في الإنتاج بالخط الجديد خلال الربع الأول من عام 2023، وبالفعل تم البدء في أعمال المعايرة ودراسات الكفاءة للخط، وتتم المتابعة بشكلٍ يومي من قِبل الهيئة؛ لتذليل أي معوقات قد تؤثر على خطة التشغيل الخاصة بالخط الجديد.

وأكد عصام، بناءً على ما سبق، أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للسوق المصرية بالكامل أصبح يُمثل نحو 5 ملايين خرطوشة شهريًا، وأن معدل الاستهلاك الشهري من مستحضرات البنج بالسوق المحلية يبلغ حوالي 3 ملايين خرطوشة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 4 ملايين.