مصادر: لا يوجد نقص في بنج الأسنان وسعر العبوة أقل من 5 جنيهات

نفت مصادر رسمية لـ«الوطن»، ما يتردد بشأن أزمة نقص بنج الأسنان في السوق، موضحة أن الأزمة مفتعلة، بمعنى أنَّ العبوات تم صرفها بـ«روشتات وهمية»، من معدومي الضمير ليتم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة للأطباء، في حين أن سعر العبوة الواحدة المصنعة محلياً أقل من أصابع اليد الواحدة.

وتم التواصل مع شعبتي «الأدوية» و«الصيادلة»، للوقوف على حقيقة وجود أزمة أو نقص بنج الأسنان من عدمه بعد تواتر أنباء عن نقصه بالسوق المحلية خاصةً في الصيدليات، وسط شكاوى أطباء الأسنان بالمستشفيات والعيادات، ولجوء بعضهم إلى شراء مستلزمات الأسنان بسعر مرتفع، وأضافت المصادر أن المسؤولين عن ملف الصيدلة أكدوا أنَّ تلك الأزمة تم حلها، ولا يوجد نقص في الوقت الحالي.

«عبد المقصود»: بنج الأسنان متوفر بالسوق المحلية

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية سابقاً، إن بنج الأسنان متوفر بالسوق المحلية لكن ربما يصعب الحصول من الصيدليات التي تمثل منفذ البيع الرسمي والطبيعي للدواء.

بيع بنج الأسنان من الباب الخلفي

وأضاف «عبد المقصود» في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات الدولة، تُصّنع البنج محلياً بعد استيراد الخامات من الخارج، ونعتمد على الاستيراد في توفير خامات الأدوية بنسبة 98%.

وتابع: «لحل نقص أزمة البنج أو أي دواء، يتم تفعيل دور الأجهزة الرقابية التي تشرف على الأسواق من خلال المتابعة الدورية لشركات توزيع الأدوية بل والشركة المنتجة للدواء، والتأكد من أن عمليات التوزيع تتم بكافة وتغطي كافة المنافذ وأن صرف بنج الأسنان للعيادات والمستشفيات يصل لمستحقيه».

الرقمنة تساهم في الرقابة ومتابعة وفرة الأدوية بالسوق المحلية

وأكد «عبد المقصود»، أنه في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة ودخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، يسهل المتابعة الدورية لتوزيع الأدوية ومعدل استهلاكها سواء في المستشفيات أو الصيدليات، ومن خلال إدارة جيدة للعنصر البشري والمحاسبة، يتم حل أي أزمة خاصة بالدواء مثل نقص بنج الأسنان مؤخراً.

ونصح بتوزيع الأدوية وبنج الأسنان من خلال شركات التوزيع على كافة الصيدليات وعدم المركزية، مع إعداد كشف بأسماء المستشفيات والحصص المخصصة لها وتطبيق رقابة صارمة عليها، خاصة أن سعر العبوة الواحدة المصنعة محلياً أقل من أصابع اليد الواحدة.

«حافظ»: توفير بنج الأسنان بالصيدليات

وبدوره، أكد الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة صناعة الأدوية، أن تلك الأزمة تم حلها منذ فترة، ولا يوجد نقص في بنج الأسنان بالسوق المحلية في الوقت الحالي.