بعثة تجارية للشركات الهولندية تزور مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية

قالت ليسجي شرينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، إنه يجري حاليا الإعداد لتنظيم بعثة تجارية إلى مصر بمشاركة عدد من كبرى الشركات الهولندية ورجال الأعمال خلال العام المقبل، لاستعراض المقومات والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

اهتمام بالسوق المصرية من المستثمرين

وقالت الوزيرة إن هناك اهتماما في دوائر الأعمال الهولندية بالاستثمار في السوق المصرية، والذي يمثل محور تجاري وصناعي ولوجيستي هام على المستويين الاقليمي والعالمي.

وأكدت أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال الوزيرة الهولندية، أن مصر تعتبر إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وأضاف وزير الصناعة إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الأدوية والزراعة ومشروعات الأمن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة الموارد المائية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات القائمة على الابتكار.

دعم استقرار الاقتصاد القومي

ولفت إلى أن اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد القومي في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الاوكرانية، مؤكداً حرص الحكومة على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري

ونوه إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وهولندا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو مليار و759 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و520 مليون دولار عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 15.7%.