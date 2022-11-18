«حياة كريمة» تغير وجه الحياة في قرى مصر.. فيديو

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية والسكن الكريم والوعي المجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الأساسية والعمرانية، من صرف صحي ومياه شرب ورصف طرق، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والخدمات الرياضية والثقافية، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل من خلال قروض للمشروعات الصغيرة والتدريب المهني.

نجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، حيث نجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إحداث قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، يستفيد منها 58% من سكان مصر وتغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبنية الأساسية والعمرانية في إطار رؤية عمرانية متكاملة بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه.

مشروعات «حياة كريمة» 30 ألف مشروع

وجاء في التقرير أن عدد مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بلغ نحو 30 ألف مشروع، منها على سبيل المثال مجمعات خدمية، بحيث يضم كل مجمع مقرا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ومكتب تموين وشهر عقاري وسجل مدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب لهذه الجهات.