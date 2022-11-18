ندوات توعوية وورش رسم للطلاب بشركات المياه ضمن «حياة كريمة»

أكد المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أهمية رفع الوعي المائي للمواطنين لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه، تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

تقديم الأنشطة التوعوية لطلاب المعاهد الأزهرية

واشار «نصر»، في تصريحات صحفية إلى تنظيم إدارة التوعية بالشركة عددا من الأنشطة التوعوية لطلاب المعاهد الأزهرية بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز شربين، بالتعاون مع المنطقة الأزهرية بالدقهلية، حيث تم تنظيم ندوتين بعدد مستفيدين 72 مستفيدا وورشتي تلوين بعدد مستفيدين 77 مستفيد وورشتي حكي عن قصة البحث عن نقطة ماء بعدد مستفيدين 77 مستفيد، بالإضافة إلى تخصيص الفقرات الإذاعية في طابور الصباح عن ترشيد المياه، بعدد مستفيدين 596 طالبا وذلك بقرى الدبوسى، كفر الوكالة، وكفر الترعة القديم، وذلك لتعريفهم بأنشطة مبادرة حياة كريمة، وحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الصرف الصحي.

تعريف الطلاب بوسائل التواصل مع الشركة

وحرصت الشركة على تقديم الهدايا العينية، والمطبوعات الخاصة بالتوعية، وتعريف الطلاب بوسائل التواصل مع الشركة، وعلى رأسها رقم الخط الساخن 125، والذي يتلقى شكاوى واستفسارات العملاء من أي خط أرضي على مدار الـ 24 ساعة.

توفير كوب ماء نظيف

فيما استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 128 طالباً من مدارس الأيوبية الإعدادية بنات، الإمام محمد عبده الابتدائي، حسين حماد الابتدائية، ميت مزاح للتعليم الأساسي، ومدرسة على بن أبى طالب الابتدائية، في زيارة ميدانية إلى محطة مياه ميت خميس لتعريفهم بكافة مراحل تنقية المياه، والجهود المبذولة من أجل توفير كوب ماء نظيف ضمن خطة توعية المدارس على مستوى المحافظة والتي تنفذها إدارة التوعية بالشركة بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.

ترسيخ رسائل الوعي المائي

وقال المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في تصريحات صحفية أن تلك الأنشطة تأتى في إطار الحرص على ترسيخ رسائل الوعي المائي وحتمية الترشيد، في ظل التحديات التي نحن بصددها والتي منها التغيرات المناخية وأثاره المباشرة على المياه لافتا الي أن محطة ميت خميس تعمل بطاقة إنتاجية 204 ألف م3/يوم، ويشمل نطاق خدماتها؛ مدينة المنصورة، قرى مركز المنصورة، الجزء الشرقي من مدينة طلخا، بعض القرى بمركز أجا.