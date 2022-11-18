حياة كريمة تغير وجه قرية سدس في الشرقية بـ«سوق ومجمع خدمات و30 مشروعا صحيا»

تشهد القرى التابعة للمبادرة اللرئاسية «حياة كريمة» إنشاء العديد من المشاريع وتوفير خدمات مختلفة، ساهمت في تحسين حال الأهالي، وتحقيق الهدف الأساسي وهو التخفيف عن كاهل المواطن، فتتنوع مشاريع المبادرة الرئاسية بالقرى لتشمل كافة القطاعات.

رفع كفاءة وحدات الإسعاف

وشهدت قرية سدس التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، إنشاء عدد من المشاريع في القطاعات المختلفة، وفي مجال الصحة، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على إنشاء 30 مشروعًا، منهم رفع كفاءة الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف بالقرية، حيث تعمل المبادرة على إحلال وتجديد وحدة سدس الصحية، بجانب عملها في مشروع إنشاء وحدة الإسعاف، وتضم سيارتان لتقديم الخدمات الفورية في حالات الطوارئ، وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، أنه، تم الانتهاء من إنشاء الهيكل الخرساني وصب الدكة الخرسانية.

كما تعمل «حياة كريمة» على إنشاء سوق سدس، الذي تصل مساحته إلى 850 متر، وموقف للسيارات على مساحة 860 متر، هذا إلى جانب العمل على إحلال وتجديد نقطة الإطفاء بالوحدة المحلية، التي جاري تنفيذها على مساحة 200 متر.

مجمع خدمي ومجمع زراعي

وتعمل «حياة كريمة» على إنشاء مجمع خدمي، تصل مساحته إلى 560 متر، يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري، ويتكون المبنى من طابق أرضي وأول وثاني علوي، بهدف توفير الخدمات الحكومية المختلفة للأهالي، هذا بالإضافة إلى العمل على إنشاء المجمع الزراعي، الذي تصل مساحته إلى 330م ويضم جمعية زراعية تصل مساحتها إلى 180، ووحدة بيطرية تبلغ مساحتها 150 م بالإضافة إلى مركز إرشاد زراعى.

والجدير بالذكر أن «حياة كريمة» انتهت من تنفيذ 172 مشروع بقرى مركز ببا، وجاري العمل على 407، تغطي هذه المشاريع القطاعات المختلفة، فمنهم 48 مشروع بقطاع الصرف الصحي، و5 مشروعات بقطاع الحماية المدنية والنقاط الشرطية، و24 مشروع بقطاع الشباب والرياضة و36 مشروع بقطاع التعليم، و24 مشروع بالقطاع الصحي، وغيرهم.