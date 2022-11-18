«حياة كريمة» تكشف عن جهود قافلتي قنا والمنوفية: علاج 1070 حالة بالمجان

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عن جهود القوافل الطبية المجانية التي انتشرت يوم 14 نوفمبر في محطتين، أولهما بمحافظة قنا مركز دشنل قرية نجع سعيد، وبتعاون مشترك بين جامعة جنوب الوادي والمؤسسة.

وشملت القافلة طبية الأولى في قنا ندوة توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعنوان «أنت أقوى من المخدرات».

قوافل حياة كريمة

أما المحطة التانية لقطار قوافل حياة كريمة الطبية جاءت في محافظة المنوفية، وبتعاون مشترك بين جامعة السادات والمبادرة الرئاسية، وانشرت لخدمة أهالي مركز قويسنا قرية كفر مصطاى.

وضمت القوافل تخصصات طبية هامة، بجانب إجراء الكشوفات وصرف العلاج بالمجان، ويأتي ذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وساهمت قافلة حياة كريمة الطبية في محافظة قنا، في توقيع الكشف الطبي على 817 شخصا من الأهالي، وذلك في 10 تخصصات طبية مختلفة، بينما قافلة محافظة المنوفية، نجحت في الكشف على 253 من أهالي المحافظة، وذلك في 5 تخصصات طبية مختلفة.

الجدول الأسبوعي لقوافل «حياة كريمة»

وكانت كشفت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن الجدول الأسبوعي لقوافلها المجانية والتي تشمل «طبية، بيطرية وزراعية»، فضلا عن ندوات التوعية، وذلك في 10 محافظات مختلفة، خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر.

وتوجد قوافل «حياة كريمة» المجانية في محافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، دمياط، الإسكندرية، الغربية، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج وقنا»، على أن يُخصص لكل محافظة أيام ومواعيد ومناطق خاصة لتواجد القوافل لها.