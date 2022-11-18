والد أطفال المرض الغامض في الدقهلية: «مش عايزين نعيش الحزن تاني»

«لا أريد أن أفقد ابني الثالث أحافظ عليه بكل ما أستطيع لا أريده أن يلقي نفس مصير شقيقه مروان وعلي»، كلمات حزينة بنبرات ذاقت الحزن في أيامه الماضية، بعد إصابة أطفاله الثلاثة بمرض غامض قضى على اثنين منهم، هذا ما أكده السيد علي السيد محمد، 39 سنة، فرد أمن بأحد المستشفيات الحكومية بالدقهلية ومقيم بمدينة منية النصر، ويتمنى تشخيص مرض ابنه محمد آخر ما تبقى من أبنائه.

إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة

قال السيد علي السيد، لـ«الوطن» إنه بعد وفاة ابنه «علي» الأربعاء الماضي وعرف الجميع بما يعاني منه، بدأ الأطباء والمستشفيات يتواصلون معه لعرض إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، مؤكدًا أنه أجرى عشرات من التحاليل والإشاعات والفحوصات في عدد من مستشفيات مصر خلال الفترة الماضية، وجميعها لم تتوصل إلى نتيجة.

ظهور المرض الغامض على الأطفال بعد تناولهم الطعام

«التعب يزيد على ابني محمد بعد أي أكل يتناوله، وكذلك كان الحال مع مروان الله يرحمه» يصف والد الأطفال الثلاث حال أبنائه، مؤكدًا أنه بعد تناول ابنه محمد الطعام تنتفخ بطنه وتظل على هذا الحال لفترة.

السيد: مرض ابنه محمد عضوي وليس وراثي

وأوضح أن ابنه مصاب بمرض عضوي وليس وراثيا والأطباء لم يتمكنوا من تشخيصه، مشيرًا إلى أنه لم يعيش كابوس مزعج منذ ظهور المرض على ابنه مروان وظل في العناية المركزة حوالي 3 أشهر ثم مات، وقبل أن ينتهي العزاء، ظهر المرض على شقيقه الأكبر محمد، وخلال رحلة علاج محمد مات ابنه «على» أول أمس.

إبعاد الطفل على البيت حتى لا يتأثر بوفاة شقيقه

وأوضح أن ابنه محمد أبعده عن المنزل بعد وفاة شقيقه علي، خوفًا من تأثره ومعايشة الحزن مرة أخرى، لافتًا إلى أنه ينتظر وصول نتائج تحاليل أرسلتها دكتورة إلى ألمانيا وتحتاج إلى أسبوعين، المفترض أن ينتهوا على منتصف الأسبوع المقبل.