مرض غامض يضرب كوريا الشمالية.. وزعيمها يعزل المصابين

لم يمر شهر على إعلان كوريا الشمالية بانتشار فيروس كورونا المستجد، وهو المرض الذي أسمته بـ«الحمى»، حتى أعلنت السلطات الصحية، اليوم، عن تفشي وباء معوي غير محدد، وهو الأمر الذي قد يعرض منظومة الرعاية الصحية في الدولة للخطر وخاصة في ظل ما تعانيه من أزمة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الزعيم كيم جونغ أون، أصدر أوامره بإرسال أدوية إلى مدينة هايجو الساحلية، التي ضربها المرض المعوي الحاد الغامض، وتقع في غرب البلاد، أمس الأربعاء، لمساعدة المرضى بأسرع قدر ممكن، ولم تطرق الوكالة إلى ذكر عدد الأشخاص المصابين بالمرض أو ذكر أي معلومات أو تفاصيل حوله، مما أدى إلى شيوع حالة من الغموض حوله.

عزل المصابين وحالات الاشتباه بأمر رئاسي

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوكالة المركزية الكورية للأنباء أن زعيم كوريا الشمالية شدد على ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن، داعياً إلى ضرورة عزل الأشخاص المصابة بالوباء، وكذلك الحالات المشبته إصابتها للمرض، وذلك للحد من انتشاره، وكذلك العمل على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق، وإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية الخاصة بالمرض أولاً بأول.

مخاوف من ضعف نظام الرعاية الصحية

وجاء تفشي «المرض المعوي الحاد» في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من موجة إصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي أطلقت عليه كوريا الشمالية لقب «الحمى»، معلنة حالة الطوارئ في البلاد وسط مخاوف وقلق من قلة الإمكانيات الطبية واللقاحات وخاصة في ظل ضعف النظام والرعاية الصحية في كوريا الشمالية.

وأعلنت بيونج يانج تسجيل نحو 26010 إصابات جديدة بأعراض الحمى اليوم، ليصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ إعلان المرض أواخر أبريل الماضي وحتى الآن 4.56 مليون حالة، بينما بلغت حالات الوفيات المرتبطة بالفيروس 73 حالة وفاة.