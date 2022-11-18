إشادات موسعة بمبادرة «ابدأ»: توطن الصناعة وتجذب المستثمرين

نالت مبادرة «ابدأ» إشادات موسعة بالدور الذي تلعبه في مجال الصناعة، في محاولة لخلق واقع صناعي جديد عن طريق تشجيع المستثمرين وتوطوين الصناعة للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المبادرة تعمل على تعزيز الصناعة المصرية، إلى جانب أنها توفر فرص عمل للشباب.

دراسة آلية تصنيع المنتجات المستوردة

وأشار إلى أهمية إجراء حصر شامل من قبل الجهات المعنية، لكافة البضائع المستوردة من أجل العمل على تصنيعها داخل البلاد وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة: «يجب حصر المنتجات المستوردة ودراستها ثم العمل على تطبيق ذلك في مصر بمقاييس عالمية من أجل تصنيعها بما يساهم في في توفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد».

تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية

وأضاف الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مبادرة ابدأ من المبادرات المهمة جدا في هذا التوقيت، لما لها من دور في تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة: «ابدأ تساهم بشكل كبير في حل مشكلة الصناعة ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن أنها تساهم في زيادة الصادرات، ومصر تمتلك العديد من المقومات التي تمكنها من ذلك».

وأوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مبادرة «ابدأ» تساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة والقرى المصرية، لافتا إلى إن مبادرة «ابدأ» ومبادرة «حياة كريمة» تمثلان خطوة على الطريق نحو التحول الكامل للتصنيع المحلي، فأهمية «ابدأ» تكمن في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وبالتالي تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.