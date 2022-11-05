عضو «ابدأ» سارة مصطفى: الدولة هيأت كل مقومات النهوض بالصناعة الوطنية

قالت الدكتورة سارة مصطفى، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، إن المبادرة بمثابة رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل مواطن مصري بأن يبدأ في مشروعه الصناعي، إذ هيأت الدولة كل المقومات الصناعية من الطرق والطاقة.

«ابدأ» لها شركة مساهمة ستكون ذراعا تنفيذيا على الأرض

وأضافت عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، مع أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الفرق بين أي مبادرة أخرى ومبادرة ابدأ، أننا لدينا شركة مساهمة تم تنفيذها، وستكون ذراعا تنفيذيا على الأرض، كي نشارك في المشروعات، ونساهم بنسبة معينة لاستدامة المشروع وسهولة الإجراءات».

3 مستويات من المشروعات

وتابعت عضو المبادرة: «لدينا 3 مستويات من المشروعات، وهي المشروعات الكبرى، ونستخدم فيها الصناعات المغذية، وهناك منتجات على قائمة الواردات المصرية في كل قطاع صناعي، ونقوم بعمل دراسة جدوى لتصنيع هذه الواردات، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة، ونتواصل مع مقدمي الطلبات، وخلال 24 ساعة يتم الرد على السؤال».

مشروعات «ابدأ» امتدادا لمبادرة «حياة كريمة»

وأكدت عضو المبادرة: «لدينا مشروعات صغيرة ومتوسطة، وكل محافظة فيها ميزة تنافسية، ونعمل على التكامل الاقتصادي امتدادا لمبادرة حياة كريمة، والتمكين الاقتصادي سيتحقق من توطين الصناعة، ونستهدف أن نخدم المناطق الصناعية بورش صغيرة مثل الحملة التدريبية في محافظة سوهاج».