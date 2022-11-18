البنك الزراعي المصري يواجه التغيرات المناخية بمنظومة عمل خضراء.. فيديو

قمة استثنائية شهدتها مدينة شرم الشيخ التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27، في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها على القارة الأفريقية، ولكن القيادة السياسية المصرية كانت على وعي بتلك الأزمة واستعدت بإجراءات استباقية دعمتها مؤسسات وطنية مثل البنك الزراعي المصري.

البنك الزراعي المصري تبنى العديد من المبادرات لمواجهة تغير المناخ

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا، اشار إلى تبني البنك الزراعي المصري العديد من المبادرات لمواجهة تغير المناخ والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة في إطار رؤيته حتى يصبح بنك التمويل المستدام الأول في مصر.

البنك دعّم القطاع الزراعي

وبرز دور البنك في تحقيق رؤية مصر 2030 الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية وبناء مستقبل أفضل مستدام وقادر على الصمود، حيث قام البنك بدعم القطاع الزراعي وقدم التمويل الميسر لأكثر من 3.5 فلاح يمثلون أسرا يزيد تعداد أفرادها عن 20 مليون مواطن.

اتفاق مع شركة البورصة القابضة

وكان البنك الزراعي المصري سباقا في تعزيز التمويل الموجه لمكافحة التصحر وزيادة الرقعة الزراعية في مصر وخاصة في المناطق التنموية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة في مصر، ووقع البنك الزراعي المصري اتفاقا مع شركة البورصة القابضة وشركة ليبرا كابيتال لتأسيس شركة ليبرا كربون، لتيسير تداول أرصدة الكربون الخاصة بالشركات والمشروعات الراغبة في تطبيق مبادئ الاستدامة الزراعية والاقتصادية من خلال مساعدة أصحابها على تحقيق قيمة مادية مضافة.