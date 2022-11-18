وزيرة البيئة: الحلول القائمة على الطبيعة طُرحت لأول مرة في مؤتمرات المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة «حلول مناخية عالية التأثير للمدن في الاقتصادات الناشئة»، ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

حلول بمؤتمر المناخ COP27

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر، على أن يقدم يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 دليل حقيقي على إمكانية التنفيذ، وأن يرى العالم الحلول المختلفة في عدد من القطاعات التي ركزنا عليها اليوم كالطاقة والمخلفات والنقل وغيرها، وأطلقنا عدة مبادرات منها مبادرة المخلفات الصلبة 50 بحلول 2050 لأفريقيا بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الخروج بمؤتمر للتنفيذ، تطلب طرح عدة موضوعات للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ، بينها قضية إدارة المخلفات، وأيضا الحلول القائمة على الطبيعة، وربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وقامت بحشد الشركاء.

التقارب بين المنطقتين الزرقاء والخضراء

ولفتت الوزيرة إلى المناقشات الموازية التي تتم في المنطقة الخضراء للمؤتمر لإيصال أصوات الإنسانية، واتاحة الفرصة سماع الأصوات غير الرسمية والتي تتسم بالابتكار والابداع والتحولية والشمولية، حيث حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على التقارب بين المنطقتين الزرقاء والخضراء لضمان سماع تلك الأصوات في مؤتمر للتنفيذ يضم تحت طياته جميع الاطياف. ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.