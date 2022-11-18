وظيفة لأحد أصحاب الهمم يا وزير الأوقاف

شاء الله ألا أرى نور الحياة الفانية، لكني أرى بنور القرآن، فهو الهادي والدليل لي فى دنيا عمَّها الظلام.. لم أستسلم لذلك البلاء، بل أوقن أنه اختيار الله لي، وهو الأكمل والأنسب لي، فلم أقعد يائساً، وبمساعدة أمي، التحقت بالتعليم الأزهري، وأتقنت القراءة بطريقة «برايل» والتعامل مع الكمبيوتر، وحفظت القرآن الكريم، بفضل من الله، بأرقام الآيات ومعلومات السور والجزء والحزب.. وهي نعمة لا تضاهيها نعمة، كما التحقت بمعهد القراءات، فحصلت على شهادة «عالية القراءات»، والآن أواصل مرحلة «التخصص»، بجانب دراستي في كلية علوم القرآن الكريم.

أعيش الآن في قرية كفر حجازي بمنشأة القناطر في الجيزة، في رعاية أمي، التي لو كوفئت بوزنها ذهباً ما وُفيت حقَّها، لتعليم 3 من أبنائها مكفوفين، وأنا منهم، فأخي «أحمد» حاصل على ليسانس دار العلوم، وأختي خريجة كلية الآداب.. ومصدر دخلنا الوحيد هو معاش والدي وهو لا يكفينا.

في النهاية.. بعد كل ما ذكرت، أناشد السيد وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، العون والمساندة، والتوجيه بتعييني «مقيم شعائر» بمسجد لأعول نفسي، وأرد جميل أمي وأخي.

يوسف السيد عبدالمعطي الأشعل

كفر حجازي بمنشأة القناطر - الجيزة