أستاذ في البحوث البيئية: تنظيم مصر لقمة المناخ يؤكد قدرتها على قيادة العالم

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إنّ تنظيم مصر المتميز لقمة المناخ COP27 يؤكد قدرة مصر على قيادة العالم في الكثير من القضايا، وبينها قضية تغير المناخ، مشيرًا إلى أن هناك توصيات ستخرج في عدد من المحاور، مثل الحد من استخدام الوقود الأحفوري باعتباره أكبر ملوثات البيئة، ثم البترول.

سيتم الاتجاه إلى الطاقة المتجددة

وأضاف أستاذ بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من ‏تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى: «سيتم الاتجاه إلى الطاقة المتجددة ودعم الدول التي يمكنها أن تكون مركزا لإنتاج الطاقة، حيث قدمت مصر ملفا مميزا للغاية فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكان هناك تمويلات من بعض الدول في هذا الإطار، ومصر ستكون مركزا لوجستيا قويا جدا لمد دول الاتحاد الاوروبي بالطاقة المتجددة والجديدة».

الاتفاق على تمويل بـ 100 مليار دولار في باريس

وتابع أستاذ الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس «هناك أيضا ملف التمويل، ففي باريس 2015 تم الاتفاق على 100 مليار دولار تمويل، لكن العالم مر بظروف صعبة للغاية، لذلك لم يتم التمويل بشكل جيد، وبالتالي قد يزيد هذا التمويل في توصيات قمة المناخ COP27».