طريقة تسوية الموز في «ثلاجة التبريد».. «بيتوزع على أرفف لمدة 3 أيام»

يحصد المزارعون محصول الموز من الشجر أخضر غير صالح للطعام، ويوضع في ثلاجات التبريد باستخدام مادة توزع بانتظام «بخّات»، وبعد أيام يصبح صالح للتناول، ويباع في الأسواق للمستهلك، وفيه هذا يوضح عامل في إحدى أسواق الجملة طريقة «تسوية» الموز بجعل لونه أصفر، والذي يميزه بتمام نضجه.

كشف عبد الله عبد الفتاح إبراهيم، البالغ من العمر 51 سنة، في حديث لـ«الوطن» طريقة نضج الموز «تسوية» قبل بيعه للتجار والمستهلكين، لافتا إلى أن المزارعين يحصدون الموز غير ناضج ويكون لونه أخضر، معلقا: «الموز بنستلمه من الأرض أخضر وبيكون معجون وما ينفعش للأكل بسبب طعمه».

حصاد الموز يحتاج لخبرة

يعمل «عبدالله» ابن مدينة الزقازيق بالشرقية، منذ أكثر من 25 عامًا في ثلاجات الفاكهة وتحديدا الموز، واكتسب خبرة ليست هيّنة، وبلغ تمام خبرته بعد 10 سنوات من العمل، يتابع حديثه: «الموز بنطبخه بوضعه في الثلاجات ونواليه ونشقّر عليه داخل التلاجة والمستوي نخرجه ونجهزه للبيع»، لافتا إلى حصاد الموز ليس كباقي الفواكه، فإما أن يحصده مهندسون زراعيون أو مزارعون خبراء فمعاملته خاصة.

الموز محصول شتوي

ويضيف العامل بثلاجة الموز، أن الموز «شتوي وصيفي» إلا أنه في الأساس محصول شتوي ويتميز بمذاقه الحلو ورائحته الزكية، موضحا تنوع أصناف الموز ما بين المغربي أو الفلاحي ويزرع في مدينة بنها وإنتاجيته قليلة نظرا للمساحات المنزرعة، ونوع آخر السنّاري أو البلالايكا، معلقا: بنشتغل في الموز الوليام والصنف حسب الموسم.

عمر شجرة الموز من 5 إلى 6 سنوات

ويقول "عبدالله" إن الفلاحين أقلّوا في زراعته وانتشرت زراعته أكثر في الجبل، لافتا إلى أن أعمار شجرة الموز من 5 إلى 6 سنوات، فيما تنتج الشجرة سباطة واحدة سنويا، والجَنية الأولى تعرف باسم أمهات.

يحفظ الموز في ثلاجات ليصبح صالحا للطعام

ويوضح عبد الله طريقة تسوية الموز لكي يكون جاهزا للطعام ويتحول من اللون الأخضر إلى الأصفر، بتجهيز الغرفة «ثلاجة التبريد» وضبط درجة الحرارة من خلال أجهزة التكييف والتبريد بها، ما بين 15 إلى 16 درجة، لافتا إلى رص وتوزيع الموز في الثلاجة على أرفف أو معلقا أو حتى على الأرض، ويُترك 3 أيام على أن يتم رش مادة بانتظام "بخات" من أجهزة معلقة وموزعة بسقف الثلاجة، تساعد على نضج الموز.

يُحصد الموز أخضر كي لا يتلف على الشجر

ويشير عبد الله إلى ضرورة حصاد سباطات الموز من الأشجار قبل نضجها لأن تركها للنضج يؤدي إلى تلف الموز وبالتالي يتم جمعه أخضر، وتبدأ المرحلة الثانية وهي التسوية ثم يتم استخراجه قبل تمام نضجه يكون ما زال به لون أخضر خفيف ويستلمه التاجر الكبير بهذه الحالة حتى لا يتلف، معلقا: بيطلع للتاجر ناقص سوا عشان يستحمل لحد ما يتباع للزبون.

انخفاض أسعار الموز في الشتاء

ويختتم عبد الله عبد الفتاح: الموز يقل سعره في الشتاء مقارنة بالصيف، ويتراوح سعر كيلو الموز جملة من 10 إلى 11 جنيها كما ستشهد في الأيام المقبلة انخفاضا في سعره خلال أيام الشتاء.