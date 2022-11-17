إحالة 22 عاملا بقطاع الصحة في الشرقية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة، إلى التحقيق لعدم وجودهم في مقر عملهم، والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

المرور المفاجئ على المنشآت الصحية

أكد محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة؛ لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة 22 من العاملين بالصحة إلى التحقيق

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى مختلف المنشآت الصحية بمركزي فاقوس وأبو كبير؛ لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد:

- عدم وجود 4 من العاملين بمقر وحدة طب الأسرة في كفر الحاج عمر التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

- عدم تواجد 7 من العاملين بمقر وحدة طب الاسرة بقرية دوامة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

- عدم تواجد 5 من العاملين بمقر وحدة طب الاسرة بقرية أكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.

- عدم تواجد 6 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بمنشأة رضوان التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين إلى التحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.