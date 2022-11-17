الشرقية تستعد لحملة مكبرة للتطعيم ضد شلل الأطفال بفرق ثابتة ومتحركة 

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، اجتماعا مع مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، ومديرة إدارة مراقبة الأغذية، ومراقب أول الوقائي بالمديرية، لمتابعة مستجدات الإعداد للحملة القادمة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

التجهيزات والإستعدادات اللازمة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وتناول الإجتماع مناقشة ما تم بشأن التجهيزات والاستعدادات اللازمة لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمزمع تنفيذها شهر ديسمبر المقبل.

وأكد وكيل وزارة الصحة، الإعداد والتدريب الجيد لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، واستمرار عقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف بجميع الإدارات الصحية، وذلك في إطار التعريف بالمستهدفات الخاصة بكل إدارة، ومراجعة حصر المنشآت التعليمية والحضانات المحدث، وقوائم المقيمين من غير المصريين، والتأكد من إعداد خرائط وخطوط سير محدثة، وتحديد القوى البشرية وتنسيق الفرق الخاصة بالحملة سواء الثابتة أو المتحركة، والتأكد من سلامة سلسلة التبريد وحصر الكلامن والمستلزمات.

تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية

كما أكد وكيل الوزارة على الالتزام بالخطط التصحيحية، التي تم وضعها للتغلب على بعض المعوقات والتحديات التي واجهت الفرق العاملة خلال الحملات السابقة لتفادي حدوث أي سلبيات، مؤكدا على دور الجهاز الإشرافي في متابعة أداء الفرق العاملة ومدى التزامهم بمواعيد العمل، ومناظرة السجلات لتدوين كافة البيانات بشكل لحظي، ومتابعة التزامهم بخطوط السير المحددة حسب الخطة، كما أكد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وسياسات مكافحة العدوي أثناء العمل.