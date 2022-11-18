«تعليم الشرقية»: إجراءات عاجلة في المدارس للتصدي للفيروس المخلوي

اتخذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية الصحة عدة إجراءات لمنع انتشار الفيروس المخلوي بين الطلاب في المدارس، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ تعليمات الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وتوفير الظروف المناسبة الدارسة في جميع المدارس التابعة لأكثر من 20 إدارة تعليمية موزعة بمختلف مراكز المحافظة.

إجراءات التعليم لمنع انتشار الفيروس المخلوي

وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الأوضاع مستقرة، والدراسة منتظمة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل بشكل فوري مع أي حالات مرضية إثر الإصابة قد تظهر بين الطلاب في المدارس.

امتحانات بديلة للطلاب المتغيبين بعذر طبي

وأوضح، أنه عند رصد ظهور أي أغراض تنفسية أو ارتفاع درجة الحرارة أو السعال، تشير إلى احتمالية الإصابة بالفيروس المخلوي يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب مباشرة من بمعرفة أطباء الوحدات الصحية الموجودة بمحيط المدارس، ويتم إبلاغ الأسرة ومنح الطالب أو الطالبة اجازة حتى يتعافى ويعود كرة أخرى إلى المدرسة، مشيرًا إلى أنه في حال تغيب الطالب عن امتحانات الشهر بعذر طبي، يعقد له امتحان بديل.

اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات

وأشار إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمة والمدارس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامات للوقاية، التشديد علي تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة، بحيث تكون منفصلة عن العيادة المدرسية، وتُستخدم عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة.

توفير البيئة الصحية لمنع انتشار أي فيروسات

وأضاف، كما تم التنبيه على استخدام كل طالب زجاجة مياه خاصة به، واستخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد، وتوفير البيئة الصحية من خلال التهوية للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الأنشطة، ومنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس، وتطهير الحفلات المدرسية، وعدم تكدس الطلاب عند الدخول أو الخروج.