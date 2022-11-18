أسعار ملابس شتاء 2022 بالمحافظات تبدأ من 100 جنيه.. اعرف الأماكن

تتعرض مصر لنسمات باردة يصاحبها أمطار وطقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ومع انخفاض درجات الحرارة بدت الحاجة لشراء الملابس الثقيلة في فصل الشتاء، حيث يحل فلكيا الشهر المقبل، إليكم أسعار ملابس شتاء 2022 في سوهاج، وأماكن شرائها خاصة مع وجود عدة خيارات بكل المحافظات لأماكن شراء ملابس شتاء 2022 التي تبدأ من 100 جنيه للقطعة للكبار و25 جنيها للأطفال.

أسعار ملابس شتاء 2022 بسوهاج

تتنوع أماكن شراء ملابس شتاء 2022 بمحافظة سوهاج والأسعار وفقا للغرفة التجارية، وذكرت هالة فتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه يتم متابعة المحلات والأسعار المعلن عنها حيث تضم منطقة القيسارية التجارية التي تحوي مختلف السلع الاستهلاكية والمعمرة وبها عدة شركات لتجارة الملابس، جملة وقطاعي وتبدأ أسعار الملابس الشتوية داخلها بـ100 جنيه للقطعة الواحدة للكبار.

أوضحت أنه يمكن للأطفال الحصول على قطع مثل البلوفر الشتوي بـ25 جنيها لحديثى الولادة، و35 جنيهَا للأكبر سنا، بينما من تخطى عمره عام يبدأ السعر من 75 جنيها.

أماكن شراء ملابس شتاء 2022

بينما منطقة وسط البلد تبدأ أسعار ملابس شتاء 2022 من 150 جنيها للقطعة الواحدة للكبار والأطفال، بينما أسعار الجاكت الشتوى يبدأ من 200 جنيه.

بمدينة طهطا إحدى المدن التجارية بمحافظة سوهاج وبصعيد مصر عامة تنخفض أسعار ملابس شتاء 2022 حيث يمكنك الحصول على قطعتين طقم شتوى بـ100 جنيه فقط بينما سعر الجاكت الشتوى يبدأ من 120 جنيها.

تاجر ينصح شراء جملة أفضل من القطاعى

وينصح محمد علام، تاجر ملابس جملة بطهطا المواطنين بشراء ملابس شتاء 2022 جملة وليس قطاعى من أجل التوفير، حيث تبدأ أسعار الملابس جملة من 3 قطع فيمكن تجميع شراء ملابس الأسرة معا أو الأصدقاء ليتم الشراء جملة وليس قطاعي.

أسعار ملابس شتاء 2022 بالمنيا

بمحافظة المنيا يمكن شراء ملابس شتاء 2022 مباشرة من محلات الجملة بصفط الشرقية، حيث تبدأ أسعار ملابس شتاء 2022 من 150 جنيها للقطعة الواحدة للكبار ومن 50 جنيها للأطفال، بينما يمكن شراء ملابس شتاء 2022 من أرض سلطان ووسط المنيا بأسعار تبدأ من 200 جنية للقطعة الواحدة.

سعر شراء جاكيت شتوي

بمحافظة أسوان تبدأ أسعار ملابس شتاء 2022 بـ250 جنيه للقطعة الواحدة، بينما سعر الجاكت الشتوي يبدأ من 300 جنيها، وتنخفض أسعار ملابس شتاء 2022 بالسوق السياحية للملابس المنزلية فيمكنك بـ 150 جنيها شراء ملابس شتاء منزلية.

الشراء أونلاين

ويلجأ البعض لشراء ملابس شتاء 2022 إلكترونيا «أونلاين»، عبر مجموعات البيع على وسائل التواصل الإجتماعي التي تغطي مختلف محافظات مصر عن طريق خاصية الشحن، التي ينخفض سعرها عن الأسواق بالمحافظات.