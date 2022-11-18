5.6 مليون طن صادرات مصر الزراعية بزيادة 8% خلال العام.. والموالح والبطاطس في الصدارة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 16 نوفمبر 2022، بلغت 5 ملايين و615 ألف و533 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 471 ألف و595 طن عن نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت 5 ملايين و143 ألف و938 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح

حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و673 ألف 730 طن، بالإضافة إلى تصدير 863 ألف 231 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 431 ألف و469 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 165 ألف و1 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 154 ألف و10 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 131 ألف و250 طن.

الطماطم تحتل المركز التاسع

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 122 الف و590 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 66 الف و 905 طن، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 37 الف و 870 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 30 الف و 502 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الف و734 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 10 الاف و 605 طن، وحصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9130 طن.